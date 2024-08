Quali sono le summer gadget per sfruttare il buono Amazon di Credit Agricole?

Le summer gadget sono la nuova modo dell’estate 2024. Ma cosa succede se ti dico che puoi ottenere questi fantastici oggetti utilizzando i buoni Amazon di Crédit Agricole?

La banca ha lanciato una promozione incredibile che durerà fino al 30 ottobre 2024. Se apri il conto corrente, riceverai fino a 250 euro in buoni Amazon. Devi inserire il codice promozionale VISA nel modulo di iscrizione. Dopodiché, attiva la carta di debito Visa e utilizzala per fare acquisti, spendendo tra i 500 e i 1.000 euro. A questo punto, potresti pensare di rilassarti su una spiaggia, ma la tua missione non è ancora conclusa.

Summer Gadget: come sfruttare i buoni fino all'ultimo centesimo

Il passo successivo è invitare fino a sei amici a fare lo stesso. Per ogni amico che apre il conto Crédit Agricole, riceverai un buono Amazon da 25 euro. Se riesci a convincere 6, accumuli fino a 150 euro.

Ecco alcune idee su come spendere i buoni per acquistare summer gadget oppure ottenerli in forte sconto:

Echo Dot 4ª generazione : questo altoparlante intelligente con Alexa integrata è perfetto per gestire la tua casa smart, ascoltare musica o avere un assistente vocale sempre a portata di mano. È compatto, versatile e molto popolare tra gli utenti.

: questo altoparlante intelligente con Alexa integrata è perfetto per gestire la tua casa smart, ascoltare musica o avere un assistente vocale sempre a portata di mano. È compatto, versatile e molto popolare tra gli utenti. Xiaomi Mi Electric Scooter : un monopattino elettrico pratico e versatile, ideale per muoversi agilmente in città durante l'estate. È facile da trasportare e apprezzato per il suo design elegante e le prestazioni affidabili.

: un monopattino elettrico pratico e versatile, ideale per muoversi agilmente in città durante l'estate. È facile da trasportare e apprezzato per il suo design elegante e le prestazioni affidabili. Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless : vuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, perfette per godersi musica o podcast in alta qualità, isolandosi dai rumori esterni durante viaggi o momenti di relax estivi.

: vuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, perfette per godersi musica o podcast in alta qualità, isolandosi dai rumori esterni durante viaggi o momenti di relax estivi. Garmin Fenix 6X PRO Smartwatch : uno smartwatch multisport di alta gamma, ideale per monitorare attività sportive all'aperto come escursioni, corsa o ciclismo. Include funzionalità avanzate come GPS e misurazione del battito cardiaco, rendendolo perfetto per gli amanti dello sport e dell'avventura.

: uno smartwatch multisport di alta gamma, ideale per monitorare attività sportive all'aperto come escursioni, corsa o ciclismo. Include funzionalità avanzate come GPS e misurazione del battito cardiaco, rendendolo perfetto per gli amanti dello sport e dell'avventura. Amazon Fire TV Stick 4K: un dispositivo di streaming che trasforma qualsiasi TV in una smart TV, permettendo di guardare i tuoi contenuti preferiti in 4K. È facile da usare e compatibile con Alexa, ideale per rilassarsi durante le serate estive.

Ma cosa rende veramente speciale questo conto corrente Crédit Agricole, oltre ai buoni Amazon che ricevi? Innanzitutto, il conto è gratuito per i primi nove mesi. Se hai meno di 35 anni, accrediti lo stipendio o la pensione, oppure possiedi un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore a 5.000 euro, il canone resta a zero.

Il conto include bonifici SEPA online gratuiti e la carta di debito Visa gratuita per i primi due anni (dopo, soli 2 euro al mese!). Con la gestione completamente automatizzata tramite app, potrai controllare le tue finanze anche mentre ti godi un mojito sulla spiaggia.

Insomma, Crédit Agricole ti offre un'opportunità che non puoi lasciarti scappare. Apri il conto corrente, invita amici, e incassa fino a 250 euro in buoni Amazon. E che cosa farai con quei buoni? Beh, potrai acquistare ogni summer gadget che desideri, che si tratti di un nuovo paio di auricolari waterproof per ascoltare musica sott'acqua o della stravagante lampada da esterno che cambia colore a seconda del tuo umore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.