Quali sono le prossime partite dei sedicesimi dei Mondiali 2026 e dove vederle in TV

I sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 continuano: nelle prossime ore sono in programma diverse partite molto interessanti. Alle 21 del 2 luglio 2026 (ora italiana) si giocherà Spagna - Austria mentre alle 2 del 3 luglio toccherà a Portogallo - Croazia.

Successivamente, alle 6 del mattino ci sarà la sfida Svizzera - Algeria e poi alle 21 toccherà al match Australia - Egitto. I sedicesimi si concluderanno quando in Italia sarà il 4 luglio: alla mezzanotte è previsto il calcio di inizio di Argentina - Capo Verde mentre alle 3:30 ci sarà la sfida Colombia - Ghana.

Dalla prossima settimana ci saranno gli ottavi di finale e poi i quarti e le semifinali. L'atto conclusivo sarà la finale, in programma il 19 di luglio.

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