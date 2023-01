Quale hosting scegliere per WordPress: con l'offerta giusta bastano 2,99 euro al mese

La scelta del piano di hosting rappresenta un elemento centrale per chi ha un sito web oppure un network di siti (siano questi professionali, semiprofessionali o amatoriali), in particolare per chi ha bisogno di un piano di hosting per WordPress. Gli elementi da valutare sono diversi ed orientarsi sul mercato per individuare il miglior piano di hosting sia per qualità che per prezzo richiede un'analisi attenta.

Qual piano di hosting scegliere per WordPress in questo momento? Le opzioni, come detto, sono diverse. L'opzione più interessante del momento è rappresentata, senza dubbio, da SiteGround e da uno dei suoi piani di hosting per WordPress. Per un periodo di tempo limitato, infatti, SiteGround offre uno sconto netto sui suoi piani, permettendo di risparmiare fino al 76% ed ottenendo anche il dominio gratis.

L'offerta di SiteGround si articola in tre diversi piani di hosting, accessibili dal link qui di sotto. Si parte da 2,99 euro al mese.

Qual è il piano giusto di hosting da scegliere? Ecco le proposte di SiteGround

L'offerta di piani di hosting per WordPress di SiteGround si articola in più livelli, in modo da consentire ai singoli utenti di poter identificare l'opzione più adatta in base alle proprie necessità. Le opzioni disponibili sono:

StartUp al costo di 2,99 euro al mese invece che 12,99 euro al mese

al costo di invece che 12,99 euro al mese GrowBig al costo di 5,49 euro al mese invece di 22,99 euro al mese

al costo di invece di 22,99 euro al mese GoGeek al costo di 8,49 euro al mese invece di 34,99 euro al mese

Le offerte in questione prevedono, quindi, uno sconto del 76% oltre al dominio gratis. Da notare che è previsto un livello di bonus crescente ma già con GrowBig è possibile ottenere un piano di hosting per un numero illimitato di siti web con traffico di circa 100 mila visite mensili. È inclusa la gestione di WordPress ed è anche possibile puntare su soluzioni per eCommerce. Da notare che è previsto anche un servizio di backup giornaliero.

Le proposte di SiteGround sono, quindi, la strada giusta per attivare un piano di hosting completo e soddisfacente per i propri siti in WordPress. Per sfruttare queste offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.