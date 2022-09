Quale hosting scegliere per il tuo primo sito Web

La scelta di un hosting è una fase molto delicata nella realizzazione di un sito Web e, in caso di primo progetto online, risulta un passo ancora più difficile.

Trovare il punto d'incontro tra costi e servizi infatti, non è così facile come potrebbe sembrare. Da una parte vi sono provider low cost ma che offrono il minimo possibile, mentre dall'altra si presentano hosting molto costosi, ricchi di funzionalità talvolta neanche poi così utili.

Di fatto, per un progetto agli esordi, è bene optare per qualcosa che risulti essenziale per specifiche tecniche, garantendo comunque sicurezza e un minimo di prestazioni.

In questo senso, la promozione di Hostinger rappresenta il meglio a cui un novello webmaster possa ambire.

Il tuo primo sito Web: un piano hosting ideale per prezzo e specifiche proposte

Il piano Premium Web Hosting di Hostinger offre una serie di caratteristiche che, a dispetto del prezzo contenuto, offrono ampio spazio di manovra.

Stiamo infatti parlando di:

dominio gratis ;

; 100 GB di memoria SSD ;

; email gratis ;

; larghezza banda senza limiti ;

; database illimitati ;

; funzionalità ideali per WordPress.

Il tutto si adatta perfettamente a progetti online con un numero di visite intorno alle 25.000 mensili. Grazie alla qualità del servizio proposto da Hostinger, inoltre, è possibile usufruire della formula "soddisfatti o rimborsati" con 30 giorni di tempo per poter provare tale sottoscrizione.

Infine, è bene anche tenere conto di uno dei marchi di fabbrica di questo provider, ovvero il servizio di assistenza. Parliamo infatti di un supporto chat disponibile 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno, con a disposizione dei clienti dei tecnici specializzati nel settore.

E per quanto riguarda i costi? Grazie all'attuale sconto dell'80% rispetto al prezzo di listino il piano Premium Web Hosting è disponibile per soli 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.