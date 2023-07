Quale cloud scegliere? Sicurezza e convenienza da 2,99 euro al mese per 500 GB

La scelta del servizio di cloud storage a cui affidare i propri dati passa per un'analisi di più fattori: il costo in rapporto ai GB di spazio di archiviazione è sicuramente un elemento centrale. Bisogna considerare, però, anche la sicurezza e la capacità del servizio di garantire una protezione adeguata ai dati dell'utente. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di accedere ai propri dati da qualsiasi dispositivo, senza reali limitazioni.

Tutti i requisiti citati sono pienamente soddisfatti da NordLocker. Il servizio di cloud storage, infatti, propone tanti GB a prezzo ridotto, con un'offerta base da 2,99 euro al mese per accedere a 500 GB. In più, c'è la crittografia end to end per il massimo della sicurezza, anche quando si condividono i file. Grazie alle varie app del servizio, inoltre, i dati disponibili su NordLocker saranno accessibili da tutti i dispositivi dell'utente.

Per accedere alle offerte di NordLocker è possibile seguire il link qui di sotto. Ci sono anche piani dedicati agli utenti business con condizioni particolarmente vantaggiose per piccole aziende e professionisti che hanno bisogno tanto storage in cloud su cui puntare.

Quale cloud scegliere? Perché NordLocker conviene

Con NordLocker è possibile scegliere tra tre piani:

piano gratuito con 3 GB

piano da 7,99 euro al mese con 500 GB ; con la fatturazione annuale il costo si riduce a 2 ,99 euro al mese

; con la fatturazione annuale il costo si riduce a 2 piano da 19,99 euro al mese con 2 TB; con la fatturazione annuale il costo si riduce a 7,99 euro al mese

Tutti i piani possono beneficiare della crittografia end to end. Il piano gratuito è disponibile senza la necessità di inserire una carta di pagamento mentre i piani a pagamento includono la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Ci sono anche diversi piani business, ideali per piccole aziende e professionisti. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordLocker, disponibile qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.