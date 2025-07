Qualcomm rivoluziona Wear OS: in arrivo il nuovo chip Aspen per smartwatch

Qualcomm sta lavorando a dei nuovi chip, pensati per ridefinire l’esperienza utente degli smartwatch con prestazioni migliori, una gestione energetica ottimale e una vera intelligenza artificiale integrata direttamente al polso. Questa trasformazione si sta concretizzando attorno al prossimo processore, nome in codice Aspen, conosciuto internamente come SW6100, che promette di portare la piattaforma Wear OS verso un nuovo standard.

Il salto generazionale di Aspen

Rispetto agli attuali Snapdragon W5 e W5 Plus, Aspen rappresenterà un salto generazionale. Secondo le informazioni trapelate da Android Authority, Qualcomm si trova già nelle fasi avanzate di test su questo nuovo processore.

L’architettura scelta si distingue per la configurazione 1+4 core, che combina un potente core Arm Cortex A78 a quattro core Arm Cortex A55. Questa soluzione è pensata per offrire un equilibrio ottimale tra prestazioni di punta e consumi ridotti, rispondendo alle esigenze di chi cerca un dispositivo indossabile sempre pronto e affidabile, senza compromessi sull’autonomia.

Controller RAM di nuova generazione

Un altro elemento di rottura rispetto al passato è rappresentato dall’adozione di un controller RAM di nuova generazione, compatibile con lo standard LPDDR5X. Questa scelta garantisce non solo un accesso ai dati estremamente rapido, ma contribuisce anche a ridurre i consumi, aspetto cruciale per gli smartwatch che puntano a offrire più giorni di autonomia con una sola carica.

L’ottimizzazione della memoria, insieme all’architettura multi-core, apre la strada a una gestione intelligente delle risorse, favorendo la fluidità delle applicazioni e la reattività del sistema operativo Wear OS.

Processo produttivo affidato a TSMC

Il processo produttivo affidato a TSMC rappresenta un ulteriore passo avanti nella miniaturizzazione e nell’efficienza. Mentre i precedenti chip per smartwatch si basavano su un nodo a 4nm, le indiscrezioni suggeriscono che Aspen potrebbe essere realizzato con tecnologia a 3nm. Questo salto tecnologico si tradurrà in una maggiore efficienza energetica, permettendo agli utenti di godere di dispositivi più leggeri, sottili e con batterie di durata superiore.

Ulteriori novità

Le novità non finiscono qui: secondo alcune fonti, Qualcomm e Google starebbero valutando l’introduzione di core RISC V o delle proprie architetture Oryon, già viste nei processori per smartphone di fascia alta. La roadmap prevede che il nuovo processore Aspen sarà pronto per il mercato nel 2026.