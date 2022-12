Qual è la migliore offerta fibra ottica? Con Vodafone si parte da 22,90 euro al mese

Individuare la miglior offerta fibra ottica consente di migliorare al massimo la connessione Internet di casa, in particolare in termini di velocità, reattività e stabilità, accedendo a condizioni economiche favorevoli e, in particolare, ad un prezzo contenuto.

Per soddisfare queste caratteristiche è possibile fare riferimento all'offerta fibra ottica di Vodafone. L'operatore mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di attivare un abbonamento in fibra ottica FTTH (oppure FTTC in caso di indisponibilità della fibra all'indirizzo di casa) al costo di 27,90 euro al mese.

Per chi è già cliente Vodafone di rete mobile, inoltre, l'offerta è ancora più conveniente. In questo caso, infatti, il prezzo viene ridotto a 22,90 euro al mese (semplicemente mantenendo attiva la SIM) e c'è un bonus aggiuntivo rappresentato dalla possibilità di sfruttare 12 mesi gratis di NOW con i Pass Cinema ed Entertainment.

Da non sottovalutare anche l'offerta fisso + mobile per la fibra ottica di Vodafone. In questo caso, infatti, si può attivare un bundle unico a 34,90 euro al mese. Nell'offerta è inclusa la fibra ottica ed una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati oltre a 12 mesi gratis di NOW con Pass Cinema e Entertainment.

Tutte le offerte sono attivabili direttamente online, dal link qui di sotto che consente di raggiungere il sito Vodafone per la verifica della copertura della fibra ottica Vodafone.

Quali sono le caratteristiche dell'offerta fibra ottica di Vodafone

Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti la possibilità di accedere alla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima di 2,5 Gigabit oppure di 1 Gigabit in download. La tecnologia in questione prevede che la connessione avvenga interamente in fibra ottica, fino all'abitazione dell'utente.

Chi non è raggiunto dalla copertura della fibra ottica potrà ugualmente attivare le offerte indicate di Vodafone (i costi sono gli stessi) ma la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega.

Per tutti gli utenti che vivono nei piccoli comuni dove non c'è la fibra ottica, inoltre, c'è anche l'offerta FWA (Fixed Wireless Access) che garantisce una connessione wireless fino a 300 Mega grazie all'integrazione del 5G. Il costo è di 27,90 euro al mese.

Tutte le offerte Vodafone sono accessibili direttamente dal sito dell'operatore, previa verifica della copertura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.