Qonto rivoluziona la contabilità del tuo business a partire da 9€

Qonto è un servizio bancario online pensato per piccole e medie imprese, liberi professionisti o membri di start-up, a cui offre una vasta gamma di soluzioni finanziarie su misura. Nessun ostacolo burocratico o lungaggini di alcun tipo: grazie a Qonto puoi gestire il denaro della tua attività in modo efficiente e digitale, direttamente da computer o smartphone.

Tre piani che partono da soli 9 euro al mese (e che puoi provare gratis senza impegno), ma anche IBAN italiano, bonifici, addebiti diretti mensili, carta One Mastercard e contabilità agevolata.

Come Qonto semplifica la tua contabilità

Grazie a Qonto rivoluzioni la gestione contabile del tuo business: categorizzi le spese, ricevi notifiche in tempo reale, digitalizzi ed elimini tutte le ricevute cartacee scattando semplicemente una fotografia, automatizzi l'importazione delle fatture dei fornitori, invii, tracci e conservi le fatture elettroniche all'interno dell'app gratuita Qonto.

Grazie agli strumenti messi a disposizione da Qonto, semplifichi il tuo rapporto con il commercialista, a cui potrai dare accesso diretto al conto in sola lettura. Così può scaricar estratti conti e allegati in autonomia e pagare i tuoi F24 in totale sicurezza.

Qonto è molto più di un semplice conto business online:

È flessibile e su misura per i tuoi progetti: apri fino a cinque conti business con IBAN italiano, gestibili sia da computer che da telefono e approfitti di servizi sia finanziari che contabili;

per i tuoi progetti: apri fino a cinque conti business con IBAN italiano, gestibili sia da computer che da telefono e approfitti di servizi sia finanziari che contabili; Possiede tutti gli strumenti di pagamento che desideri: scegli tra carte di debito Mastercard fisiche e virtuali, paga tramite bonifici, addebiti diretti, F24 e altri servizi;

di pagamento che desideri: scegli tra carte di debito Mastercard fisiche e virtuali, paga tramite bonifici, addebiti diretti, F24 e altri servizi; Ti aiuta a semplificare la gestione delle spese, fornendo ai tuoi collaboratori carte e accessi personalizzati al conto: lascia che siano autonomi, mantenendo sempre il controllo.

Sono tre i piani disponibili, che puoi provare anche gratuitamente: il piano "Basic" a 9 euro mensili è l'ideale per coloro che cercano un conto bancario online con funzionalità base, mentre il piano "Smart" a 19 euro al mese è l'ideale per chi cerca servizi più avanzati. Ultimo, non per importanza, è "Premium", ovvero il pacchetto completo che offre anche servizio clienti prioritario a 39 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.