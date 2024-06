Qonto: mesi gratuiti o maxi sconto con il codice sconto

Già da tempo, stavi cercando una proposta perfetta per il tuo conto in banca aziendale e per le tue carte aziendali? Hai trovato la proposta perfetta per te e stiamo parlando di Qonto. Si tratta dell’azienda numero uno in ambito gestioni conti in questo settore. A disposizioni tantissime tariffe, agevolazioni di vario genere ed è la proposta ideale se vuoi semplificare pagamenti e molto altro in ambito aziendale! Quindi il nostro consiglio è di leggere il nostro articolo e di scegliere poi di conseguenza quale sia la tariffa più conveniente per te. Non preoccuparti, i prezzi sono tra i più competitivi nel settore. E con l’esclusivo codice sconto PERFX3 hai anche ben 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic o addirittura 58€ di sconto sul piano annuale!

Qonto è la soluzione ideale per la tua impresa!

Cosa ti garantisce Qonto? In primo luogo assistenza sette soggiorni su sette per qualsiasi problematica tu possa avere, non da meno carte fisiche e digitali del tuo completa disposizione e anche F24 e PagoPA completamente gratuiti. Inoltre puoi aprire tutto in digitale, senza doverti recare in nessuna sede, semplicemente inviando tutti i documenti necessari in pochissimi minuti sul sito online!

Come ti abbiamo anticipato da un punto di vista economico, le scelte a tua disposizione sono davvero tantissime e andranno incontro a tutte le tue necessità. Avrei possibilità di scegliere tra varie tariffe super interessanti, a partire dalla Basic che è disponibile ad appena nove euro al mese. Non meno importante, dato che l’azienda vuole il meglio per te e che tu sia convinto del servizio, ti permette di avere una prova gratuita dalla durata di ben 30 giorni.

Così da permetterti di capire come ti trovi col team di Qonto e se è quello che fa al caso tuo! il nostro consiglio è di trovare subito il piano che fa al caso tuo, sfruttare la prova caduta di 30 giorni e cominciare un percorso sempre più facile intuitivo per quanto riguarda il tuo conto aziendale. Non aspettare oltre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.