Qonto: il conto business che semplifica la tua gestione aziendale

Qonto offre un conto corrente aziendale online completo, sicuro e personalizzabile, dimostrandosi un partner affidabile nel percorso di crescita e sviluppo dell'attività imprenditoriale.

Una soluzione su misura per ogni tipo di impresa

Qonto offre soluzioni diversificate a seconda delle esigenze specifiche, sia per microimprese e associazioni sia per startup, PMI e liberi professionisti. La facilità di gestione e l'ampia gamma di servizi rendono questo conto una scelta ideale per chi cerca un conto aziendale online efficiente e moderno.

Conto con IBAN italiano

L'offerta di Qonto include un conto business online con IBAN italiano con canone a partire da 9 € al mese e la possibilità di risparmiare fino al 20% sul canone scegliendo i piani annuali. Sono inclusi nel pacchetto bonifici SEPA istantanei e internazionali, oltre a servizi gratuiti come il pagamento di F24 e PagoPA. Queste funzionalità evidenziano l'approccio di Qonto nel semplificare le operazioni finanziarie quotidiane delle aziende.

Carte Mastercard fisiche e virtuali

Ogni piano include carte Mastercard, sia fisiche che virtuali, che possono essere personalizzate in base ai limiti di spesa e alle necessità del team. Le carte di pagamento sono inoltre dotate di un’assicurazione professionale.

Funzionalità avanzate per la gestione aziendale

Oltre ai servizi bancari tradizionali, Qonto propone funzionalità avanzate come la fatturazione elettronica integrata, la gestione completa delle spese aziendali, e strumenti di contabilità semplificata. Il conto permette di importare automaticamente tutte le fatture dal Sistema di Interscambio e consente di programmare in anticipo i pagamenti ai fornitori, o di utilizza i bonifici SEPA istantanei (gratuiti) e i bonifici internazionali SWIFT in 25 valute.

Apertura semplice online

Il conto aziendale di Qonto si può aprire online in pochi minuti e si gestisce completamente tramite canali digitali. Inoltre, la piattaforma offre una prova gratuita di 30 giorni senza impegno, permettendo ai clienti di sperimentare i servizi. Per conoscere l'offerta completa di Qonto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.