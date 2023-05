Qonto è la banca tutta digitale amica dei freelance: provala gratis per un mese

Cerchi un conto bancario su misura per la tua attività? Allora Qonto fa al caso tuo. Questo servizio bancario online è stato progettato appositamente per le piccole e medie imprese, offrendo una vasta gamma di soluzioni finanziarie come conti correnti, carte aziendali e gestione delle spese. Che tu sia un imprenditore, un libero professionista o una start-up, Qonto è la soluzione perfetta per semplificare le tue operazioni finanziarie e gestire il tuo denaro in modo efficiente e digitale, il tutto senza dover recarti in una filiale fisica.

Qonto non è solo per le grandi aziende, ma offre anche soluzioni bancarie ad hoc per i lavoratori freelance, le ditte individuali e i liberi professionisti, a prezzi convenienti. Puoi scegliere tra tre diversi piani, partendo da soli 9 euro al mese per il piano Basic. Se non sei sicuro di quale piano sia più adatto alle tue esigenze, puoi provarli tutti e tre gratuitamente per un mese senza alcun impegno.

Scopri cosa offrono i piani Qonto

Il piano Basic è l'opzione ideale per chi cerca un conto bancario online di base. Con soli 9 euro al mese, avrai a disposizione un IBAN italiano, 30 bonifici SEPA e addebiti diretti mensili, e una carta One Mastercard personalizzabile con un limite di pagamento di 20.000 euro al mese. L'applicazione di Qonto ti permette di monitorare il tuo business in tempo reale, ovunque ti trovi, grazie a uno storico dei movimenti illimitato, transazioni rapide e sicure in 17 valute e 20 app integrabili.

Se invece hai bisogno di funzionalità più avanzate, il piano Smart potrebbe essere quello che fa per te. A soli 10 euro in più al mese, avrai accesso a due IBAN italiani, 60 bonifici e addebiti diretti SEPA al mese, carte virtuali illimitate e molto altro ancora. Grazie alla contabilità automatizzata e alla fatturazione elettronica integrata, potrai gestire la tua contabilità e le tue fatture direttamente dal tuo conto, risparmiando tempo prezioso.

Infine c'è Premium: il pacchetto completo, con i limiti più alti e servizio clienti prioritario, 7 giorni su 7. A 39 euro mensili otterrai: una carta One Mastercard più carte virtuali illimitate, 100 bonifici o addebiti diretti al mese, 1 conto più 4 sotto-conti con IBAN dedicati, 20+ integrazioni con app partner, fatturazione elettronica con strumenti integrati e dashboard avanzata.

Insomma, Qonto è la scelta perfetta per chi cerca un conto bancario online personalizzato, facile da utilizzare e conveniente. Con la prova gratuita di un mese, non hai nulla da perdere: testa subito le sue funzionalità qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.