Qonto: fatturazione elettronica e contabilità a 9€ al mese

Qonto è il conto corrente ideale per chi necessita una buona gestione delle proprie finanze, una partita IVA o un sistema per la fatturazione elettronica. Introdotto nel 2016, il servizio è arrivato anche in Italia a partire dal 2019, con lo scopo di offrire un'operatività semplice e veloce. Che si tratti di privati, PMI o imprese, è possibile scegliere tra i piani più idonei alle proprie esigenze. Le attività dell'azienda sono inoltre supervisionate direttamente dalla Banca d'Italia, mentre le transazioni sono protette dal sistema SCA (Strong Customer Authentication).

Qonto: ecco cosa offre

Aprendo un conto corrente con Qonto, sarà possibile avere un IBAN con bonifici e addebiti diretti. È possibile scegliere tra carte di debito o credito MasterCard con varie funzionalità, gratis o a pagamento mensile. Il pannello offre tutti gli strumenti per monitorare i movimenti, impostare limiti di spesa e controllare altri parametri. Diverse funzionalità sono presenti anche per le fatture elettroniche, come l'importazione delle fatture, il monitoraggio delle scadenze e il pagamento con un clic. Oltre a poter creare le fatture, si può procedere all'invio tramite Sdl e monitorarne lo stato. È anche possibile abbinare in automatico le ricevute alle relative transazioni.

I piani disponibili ai professionisti per il conto corrente Qonto sono tre. Il piano Basic, in sconto a 9€ più IVA al mese invece che 11€, include:

Carta di debito MasterCard One, con limite di 20.000€ al mese

Fino a 30 bonifici mensili

20 integrazioni con app e vari servizi (Google Drive, Dropbox e Stripe)

Supporto 7 giorni su 7

Le offerte Smart e Premium, anch'esse in offerta a 19€ e 39€ + IVA al mese, aggiungono un accesso dedicato per un contabile, strumenti avanzati per la fatturazione elettronica e dashboard avanzata.

Approfittate ora delle offerte e aprite un conto corrente Qonto, per usufruire di un'app semplice da utilizzare e un'assistenza attiva 7 giorni su 7 365 giorni l'anno, che risponde in 15 minuti.

