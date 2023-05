Qonto: il conto corrente per le aziende ora in offerta a 19€ al mese

Se nel vostro lavoro il conto corrente è uno strumento e avete bisogno di funzionalità utili per la gestione dei fondi e l'invio delle fatture, il servizio offerto da Qonto può sicuramente fare al caso vostro. Si tratta di un conto pensato per privati e imprese, che fornisce tutto il necessario per amministrare la quotidianità bancaria e la contabilità.

Tra i diversi piani, quello più conveniente è attualmente Smart, in offerta a 19€ anziché 23€. Offre diverse funzionalità aggiuntive, tra cui quelle dedicate alla fatturazione elettronica.

Cosa offre il conto corrente Qonto

Qonto è un conto corrente adatto per tutte le esigenze aziendali. Da infatti la possibilità di avere delle carte virtuali, oltre quelle fisiche, nonché inviare bonifici SEPA istantanei e addebiti diretti. I pagamenti sono possibili in più di 18 valute ed è si può anche richiedere un POS. Le funzionalità per la fatturazione elettronica includono l'importazione delle fatture e l'invio tramite Sdl, con possibilità di monitorarne lo stato. Delle automazioni consentono inoltre di abbinare autonomamente le ricevute alle relative transazioni.

Le aziende con necessità particolari che riguardano la gestione delle spese potranno suddividerle su più conti, inviare bonifici multipli, oltre che assegnare dei ruoli ad altri utenti autorizzati a operare con il conto corrente. Non mancano opzioni per la contabilità, come la digitalizzazione tramite foto delle ricevute, un accesso dedicato al contabile, automazioni per la compilazione e tanto altro.

Sottoscrivendo il piano Smart a 19€, è possibile beneficiare di:

Carta One Mastercard e carte virtuali illimitate

60 bonifici o addebiti diretti mensili

1 conto e 1 sottoconto con IBAN dedicati

Funzionalità di fatturazione elettronica (accesso al contabile, automazioni per la contabilità e dashboard avanzata)

Integrazioni con le app e i servizi più diffusi

Supporto attivo 7 giorni su 7

Qonto è accessibile sia da desktop, che da smartphone o tablet tramite l'app compatibile per Android e iOS. È supervisionato dalla Banca d'Italia e garantisce la massima sicurezza, utilizzando i metodi di autenticazione più avanzati, come SCA (Strong Customer Authentication) e 3D Secure.

Acquistate ora il piano per scoprire tutti i vantaggi.

