Qonto: 2 mesi sono gratis con il codice sconto esclusivo HTMLX3

Professionisti e PMI sanno bene che poter contare su un partner finanziario affidabile per la gestione delle risorse aziendali è un vantaggio non indifferente. Qonto è proprio quel partner su cui si può fare affidamento in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza. Il conto business di Qonto è 100% online e tra i vari servizi sono inclusi un IBAN italiano, gestione semplificata dei pagamenti in entrata e in uscita, F24 e finanziamenti. Il tutto senza dimenticare fatturazione elettronica e contabilità semplice. In altre parole, Qonto si propone di facilitare le operazioni finanziarie dei titolari di partita IVA e delle piccole e medie imprese permettendo di gestire tutto in un unico posto.

Scegli Qonto e ottieni 2 mesi gratis e altri vantaggi con il nostro codice esclusivo

Il conto aziendale di Qonto offre carte Mastercard fisiche o virtuali e bonifici SEPA istantanei senza commissioni fino a 30.000 euro. Aziende e professionisti possono inoltre personalizzare i limiti di spesa dei collaboratori per tenere facilmente sotto controllo le uscite. Per quanto riguarda invece la fatturazione elettronica, il conto consente di emettere preventivi e fatture elettroniche da smartphone e computer in pochi passaggi, con la possibilità ulteriore di automatizzare i pagamenti ai fornitori.

I piani di Qonto per i professionisti partono da 9 euro al mese + IVA con addebito annuale o da 11 euro al mese con pagamento mensile. Per le microimprese si parte da 29 e 34 euro + IVA al mese rispettivamente per i piani con addebiti annuali e mensili. Per le PMI i costi partono invece da 99 e 119 euro + IVA al mese, sempre per pagamenti su base annuale o mensile.

Come si può vedere, accedere a tutti i servizi e i vantaggi di Qonto e del suo conto online è quindi molto conveniente in rapporto ai servizi offerti. Oggi però lo è ancora di più grazie al nostro codice esclusivo HTMLX3. I nuovi clienti che sfrutteranno questa possibilità riceveranno infatti 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential, Smart o Basic. Potranno inoltre scegliere, in alternativa, 58 euro di sconto sul piano annuale con addebito sul conto corrente dopo un mese di prova gratuita.





Il codice sconto dà diritto a 2 mesi gratuiti sul piano mensile Essential o Smart o Basic oppure 58€ di sconto sul piano annuale, addebitato dopo 1 mese di prova gratuita. Il codice sconto non è cumulabile con altri codici sconto, è riservato esclusivamente a nuovi clienti e, per la sua attivazione, deve essere inserito in fase di registrazione online. Nel caso in cui il destinatario eserciti il proprio diritto di recesso, dopo aver utilizzato il codice sconto, quest’ultimo si intenderà definitivamente utilizzato. Ai clienti che utilizzano un codice sconto si applicano le Condizioni Generali di cui al Contratto Quadro Servizi Pagamento disponibile su qonto.com. Qonto si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia ragione, di sospendere, terminare o cambiare i termini della promozione in qualsiasi momento.



