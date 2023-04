QCY regala un doppio SCONTO per questi auricolari eccezionali

Goditi questa promozione che trovi su Amazon per avere un doppio sconto su questi eccezionali auricolari wireless QCY. In questo momento li puoi mettere nel tuo carrello a soli 28,79 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Davvero un ottimo prezzo soprattutto se si considera che questi auricolari sono davvero eccellenti. Offrono un suono forte e sempre limpido anche quando ci sono rumori all'esterno. Hanno un'ottima connessione e si associano velocemente ai tuoi dispositivi.

QCY: una meraviglia di auricolari wireless a pochissimo

Gli auricolari wireless QCY sono perfetti per ascoltare musica e anche per le chiamate. Infatti sono dotati di ben 4 microfoni che catturano la tua voce e riducono il rumore ambientale. In questo modo sia tu che chi ti ascolta riuscirete a sentire perfettamente l'altro. E i driver da 10 mm offrono un suono deciso, con bassi potenti e alti cristallini.

Potrai impostare la modalità di gioco per fare in modo che la latenza si riduca ulteriormente permettendoti di godere di un'esperienza straordinaria. Poi sono molto comodi e leggeri. Si adattano perfettamente all'orecchio e rimangono stabili senza dare fastidio. Infine, parlando di autonomia, hanno una batteria in grado di durare per 7 ore con una sola ricarica e ben 37 ore totali grazie alla custodia.

Non c'è proprio tempo da perdere, a questa cifra le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi prima che questo avvenga vai su Amazon e acquista tuoi auricolari wireless QCY a soli 28,79 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.