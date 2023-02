Purificatore d'aria Xiaomi Smart Air 4 Lite gode di uno sconto incredibile su Amazon

È più che mai fondamentale avere una buona circolazione dell'aria e una ventilazione di qualità negli edifici moderni. Il mercato è invaso da opzioni costose per i depuratori d'aria intelligenti, ma il depuratore d'aria intelligente 4 Lite di Xiaomi dimostra che c'è un altro modo. Questo modello è il secondo più economico della serie, dopo la versione standard e il 4 Pro. Acquistalo su Amazon a soli 159,99€ invece di 199,99€.



Lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite ha lo stesso design di base dei precedenti purificatori d'aria dell'azienda. Ha lati arrotondati, è bianco e di forma rettangolare. Il purificatore d'aria ha un'estetica elegante che smentisce la sua funzione. Il gadget aspira l'aria attraverso la griglia laterale e la pulisce utilizzando un "filtro ad alta efficienza" sviluppato da Xiaomi. Secondo il produttore, questo filtro utilizza sia la carica elettrostatica che il filtraggio meccanico. In questo modo vengono eliminate le particelle di 0,3 micrometri (PM2,5), il fumo, la forfora animale, il polline e altre sostanze irritanti con un'efficienza del 99,97%. L'aria filtrata viene rilasciata nell'atmosfera nella parte superiore.

Sulla parte anteriore del purificatore d'aria è presente un piccolo schermo circolare. È possibile la gestione tramite app o il controllo vocale tramite servizi come Google Assistant e Amazon Alexa. Il filtro dello Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è progettato per durare un anno intero prima di dover essere sostituito. I filtri di ricambio possono essere acquistati per circa 40 euro.

In realtà, non esiste un modo più semplice per configurare il sistema. All'interno della confezione si trovano il purificatore d'aria, un cavo di alimentazione e un libretto di istruzioni. In questo caso, il filtro è già predisposto. È sufficiente rimuovere il dispositivo dalla confezione e collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente per iniziare a utilizzare il purificatore d'aria. La qualità dell'aria interna (PM2,5), la temperatura e l'umidità sono visualizzate sul pannello frontale. In alto sono presenti un paio di pulsanti sensibili al tocco. Alcuni di questi controlli si trovano sulla parte anteriore del dispositivo, con l'interruttore di accensione/spegnimento a sinistra e il selettore di modalità a destra, che consente all'utente di scegliere tra funzionamento automatico, modalità notturna più silenziosa e funzionamento manuale.

Xiaomi Home, un'applicazione per il controllo della casa intelligente, può essere ottenuta dal Google Play Store o dall'App Store iOS. Questo software non è stato progettato per funzionare solo con il purificatore d'aria, ma serve piuttosto come app per tutti i dispositivi smart home di Xiaomi. Xiaomi Home può essere utilizzato anche per controllare le telecamere di sicurezza, le luci intelligenti e le spine intelligenti dell'azienda.

