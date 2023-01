Purificatore d'aria USB Himox: SCONTO del 40% su Amazon applicando il coupon

Respirare bene è importante, indispensabile per la nostra vita, e risulta ancora più importante quando si fa un certo stile di vita e si passa molto tempo al chiuso. In questi casi risulta necessario non solo cambiare aria, ma respirarla pulita, ed è qui che entrano in gioco prodotti come i purificatori d'aria. Quello di cui vi parliamo ora è l'Himox H09, purificatore d'aria USB alimentato a batteria e che utilizza un filtro di tipo HEPA.

La buona notizia è che questo purificatore d'aria USB Himox è da oggi in offerta su Amazon a 24,00€ applicando il coupon, ovvero ben il 40% di sconto sul prezzo totale.

Himox H09: l'aria pulita in casa

Questo purificatore d'aria è facile da attivare, e potete ricaricarlo tranquillamente tramite la sua porta USB, cosa che potete fare addirittura tramite PC o power bank. Si tratta di un apparecchio compatto, silenzioso, ed è adatto per purificare una zona tra i 10 e i 15 metri quadrati.

Questo Himox H09 è in grado di catturare fino al 99,97% di batteri e particelle nell'aria, che lo rende ideale anche per chi ha degli animali domestici. Chiaramente sarà importante sostituire il filtro, ed è consigliato farlo ogni 3-6 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.