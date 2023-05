PureVPN ti regala PureMAX per il suo anniversario: 4 volte più protetti

PureVPN festeggia il suo 16° anniversario e vi regala PureMAX. Un pacchetto che include una VPN, un cloud crittografato, un gestore password e un gestore privacy tutto in uno! Un'occasione da non lasciarsi scappare per poter beneficiare di una protezione a 360°. Potete acquistare il piano a soli 4,16€ al mese, grazie allo sconto del 79%, che include anche 4 mesi gratuiti!

PureVPN: cosa ottenete con PureMAX

Il pacchetto PureMAX di PureVPN include delle funzionalità extra, come Purekeep, Purencrypt e Pureprivacy. Oltre a navigare in sicurezza, tramite la VPN, potete quindi memorizzare in un posto sicuro tutte le vostre credenziali, salvaguardare i vostri file in un cloud crittografato e rimuovere i vostri dati personali presenti in rete attraverso un servizio dedicato!

Purekeep può essere utilizzato con un singolo account su 10 dispositivi collegati. Consente di creare password complesse e ideali per essere utilizzate nella protezione di account o servizi importanti, come i vostri profili social, il conto bancario o accesso ai servizi pubblici. Il numero di password che potrete archiviare è illimitato ed è possibile utilizzare metodi di autenticazione avanzati, come quella a due fattori, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. Potrete anche migrare le vostre password esistenti da un altro gestore ed essere notificati nel caso queste siano state compromesse.

Con Purencrypt è invece possibile mettere al sicuro i vostri dati personali in un cloud crittografato, che consente anche di condividerli in sicurezza con altri utenti. Accedete ai vostri documenti ovunque vi troviate, da smartphone, PC o tablet grazie alla sincronizzazione.

Pureprivecy è infine un utile servizio con cui potrete richiedere l'eliminazione dei vostri dati personali raccolti durante la navigazione, o la registrazione a dei servizi. Agisce per conto vostro inviando richieste automatiche alle aziende per l'eliminazione di tutte le vostre informazioni. Successivamente, verrete avvisati quando l'operazione di rimozione sarà portata a termine. Analizzerà anche la sicurezza dei vostri social, suggerendovi le impostazioni migliori da applicare.

Approfittate ora dell'anniversario e beneficiate di una protezione completa!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.