PureVPN: sicurezza totale con protezione DDoS e crittografia avanzata

Le Virtual Private Network sono strumenti indispensabili per tutelare la privacy online. Al giorno d'oggi, i migliori servizi di questo settore, si spingono ben oltre.

I provider di livello, infatti, offrono funzionalità che vanno a rendersi utili anche nel contesto della cybersecurity vera e propria.

In questo senso, PureVPN risulta una delle migliori scelte possibili. L'adozione di questa VPN, infatti, comporta diverse soluzioni interessanti per proteggere i propri dispositivi elettronici da qualunque tipo attacco.

Non per niente, tale servizio offre l'opportunità di contrastare efficacemente gli attacchi di tipo DDoS, tanto diffusi quanto temuti.

Tale caratteristica, abbinata alle più moderne tecniche di crittografia, rende PureVPN altamente efficace lato sicurezza digitale.

Non solo privacy: PureVPN offre soluzioni ideali anche lato sicurezza informatica

La VPN di cui stiamo parlando offre una rete alquanto estesa, strutturata attraverso 6.500 location distribuire in più di 70 paesi. Ciò si traduce in velocità di connessione elevatissime, caratteristica che rende PureVPN ideale per attività come streaming, ma anche per il download torrent con file con grandi dimensioni.

Il tutto viene rafforzato da una politica no-log di alto livello, prerogativa solo delle migliori VPN del mercato. Ciò significa che, il provider in questione, non archivia o monitora in nessun modo dati riguardanti le attività online dell'utente.

L'assistenza, con copertura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è accessibile attraverso canali come live chat, ticket e posta elettronica.

Infine, anche per chi ha dubbi sulla reale potenzialità delle VPN, è possibile avere la garanzia della formula soddisfatti o rimborsati, con un termine di 31 giorni.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all'82% di sconto sul piano da 24 mesi, tutta la protezione offerta da PureVPN va a costare solo 1,93 euro al mese.

Infine, sempre con la sottoscrizione biennale, è possibile ottenere 3 mesi gratis in più di servizio.

