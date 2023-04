Tra gli scopi principali dell'utilizzo di una VPN, c'è quello di poter navigare sul web con maggiore sicurezza e anonimato. Inoltre, potrete usufruire o accedere a siti web non disponibili in Italia o all'estero. Questo perché molti hanno dei limiti regionali, che spesso variano il prezzo dei servizi in base alla posizione geografica. Molte sono le offerte disponibili a oggi in rete, e quella tra le più convenienti del momento è sicuramente PureVPN: un'ottima opzione che garantisce anonimato totale durante la navigazione a un prezzo davvero competitivo e scontato dell'82%.

PureVPN: navigazione anonima e veloce

PureVPN assicura il massimo della riservatezza online, indirizzando tutte le richieste provenienti dal vostro PC ai suoi server privati verso un tunnel crittografato con algoritmo a 256-bit. In questo modo, tutti i dati relativi alla navigazione risultano indecifrabili da parte di terzi. Anche la posizione reale rimane privata, grazie alla possibilità di usare un indirizzo IP di un altro paese, cosa che permette anche di accedere a siti con limitazioni geografiche, oppure risparmiare sul prezzo di alcuni servizi. La velocità non passa in secondo piano, il servizio assicura infatti il massimo delle prestazioni dal momento in cui si effettua l'accesso in rete, garantendo una banda fino a 20Gbps.

PureVPN è attualmente in offerta con un abbonamento di 2 anni a 1,93€ al mese, con sconto dell'82%. Include anche:

3 mesi aggiuntivi gratis

Compatibilità con gli ecosistemi e i browser più diffusi (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Chrome, Firefox)

Possibilità di collegare fino a 10 dispositivi a un account

Assistenza clienti presente 24 ore al giorno per 7 giorni

PureVPN è anche disponibile in oltre 71 paesi, tramite 6500 server sicuri e più di 300.000 IP sempre disponibili. Offre anche servizi aggiuntivi per la gestione delle password, sicurezza digitale in tempo reale e cloud criptato. È possibile chiedere un rimborso entro 31 giorni dalla sottoscrizione dell'offerta. Approfittatene ora prima che scada e navigate online senza alcun limite geografico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.