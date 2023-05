PureVPN: proteggete la vostra privacy con questa offerta imperdibile!

Proteggete la vostra privacy online e navigate in sicurezza con una VPN affidabile come quella di PureVPN. Un servizio veloce e sicuro, adesso in offerta con lo sconto dell'82% a soli 1,93€ al mese, che vi consente di proteggere la vostra connessione e navigare senza limiti. Scoprite come funziona e perché dovreste utilizzarla!

Navigate in anonimato e senza restrizioni con PureVPN

Accesso a i vostri contenuti online preferiti senza restrizioni

Volete accedere ai vostri contenuti preferiti, senza rinunciare alla riservatezza? PureVPN vi consente di fruire dei contenuti multimediali non disponibili in Italia, come musica o film. Vi basterà cambiare indirizzo IP per collegarvi come se foste in un altro paese. In questo modo, potete anche proteggere la vostra posizione reale durante la navigazione.

Protezione totale mentre navigate

Tutti i dati utente sono protetti mentre si naviga online, attraverso l'uso di un tunnel crittografato. Qualsiasi vostra richiesta proveniente dal PC viene quindi cifrata e non può essere letta da terzi, come provider o altri. PureVPN non raccoglie inoltre i dati utente, come la cronologia di navigazione o gli accessi ai server.

Connettività veloce

PureVPN si collega rapidamente quando il dispositivo effettua l'accesso alla rete, garantendo il massimo delle prestazioni durante la navigazione, senza latenze elevate. Guardate fluidamente qualsiasi filmato in streaming, a una velocità fino a ben 20Gbps.

Compatibilità con gli ecosistemi più diffusi

L'app di PureVPN è disponibile per la maggior parte dei sistemi e dei browser in uso, come Mac, Windows, Android, iOS, iPad, Chrome, Firefox e anche Linux. È possibile proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un solo account.

L'assistenza clienti è sempre disponibile ed è attiva 24 ore al giorno per tutta la settimana, pronta a fornire supporto per qualsiasi richiesta. Avete paura di non essere soddisfatti? Niente panico! Potrete richiedere un rimborso entro 31 giorni dalla data di acquisto dell'abbonamento.

