PureVPN, proteggete la vostra riservatezza online a 1,93€ al mese!

Cosa ci vuole per navigare online e in totale sicurezza? Ovviamente una VPN! Uno strumento che consente di instradare le richieste da e verso il vostro PC in dei server privati, in modo che sia possibile crittografarle e renderle illeggibili ad attori terzi. Oltre a ciò, è anche possibile mascherare la propria posizione reale, facendo uso di un indirizzo IP corrispondente a un altro paese. In questo modo è possibile aggirare il limiti regionali imposti da alcuni siti, accedendovi sia dall'Italia che all'estero, se siete in viaggio. Uno dei migliori servizi per fare tutto ciò è PureVPN, che offre quanto detto a soli 1,93€ al mese, con lo sconto dell'82%!

PureVPN: cosa offre a poco più di un caffè al mese

Con PureVPN è possibile accedere ai propri contenuti preferiti in rete, proteggendo al tempo stesso la propria privacy durante la navigazione. Ecco cosa offre sottoscrivendo l'abbonamento di 2 anni, in offerta a soli 1,93€ mensili:

Riservatezza al sicuro: nel momento in cui effettuate la connessione a internet, PureVPN proteggerà da subito la vostra privacy instradando il traffico in un tunnel crittografato, assicurando l'anonimato totale. Nessuno potrà risalire ai vostri dati!

nel momento in cui effettuate la connessione a internet, PureVPN proteggerà da subito la vostra privacy instradando il traffico in un tunnel crittografato, assicurando l'anonimato totale. Nessuno potrà risalire ai vostri dati! Velocità elevata: la velocità di connessione si muove di pari passo con la sicurezza. Il servizio si connette fluidamente non appena accedete in rete, permettendovi di navigare al massimo delle prestazioni possibili.

la velocità di connessione si muove di pari passo con la sicurezza. Il servizio si connette fluidamente non appena accedete in rete, permettendovi di navigare al massimo delle prestazioni possibili. Accesso a siti e servizi con restrizioni geografiche: le limitazioni dei siti web non saranno più un problema. Impostando un indirizzo IP relativo a un altro paese, potrete vedere film in streaming o risparmiare sul biglietto di volo, sia che vi troviate in Italia che all'estero.

le limitazioni dei siti web non saranno più un problema. Impostando un indirizzo IP relativo a un altro paese, potrete vedere film in streaming o risparmiare sul biglietto di volo, sia che vi troviate in Italia che all'estero. Compatibilità con tutti i principali ecosistemi: l'app è facile da usare ed è disponibile per Windows, Mac, Android, iOS, Chrome, Firefox e persino Linux.

Abbondandovi adesso, otterrete inoltre 3 mesi gratis aggiuntivi in omaggio. È anche possibile richiedere un rimborso entro 31 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento, nel caso non siate soddisfatti.

Approfittate adesso dello sconto e navigate in sicurezza!

