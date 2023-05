Navigate in totale anonimato con PureVPN - Offerta limitata!

Volete accedere a tutti i contenuti online non disponibili in Italia? È in casi come questi che serve una VPN, uno strumento che permette di navigare in rete in totale anonimato, proteggendo le proprie informazioni. Se siete attualmente alla ricerca di un buon servizio, che al tempo stesso sia conveniente, PureVPN può sicuramente essere la scelta ideale. Si tratta di un piano davvero completo, attualmente in sconto dell'82% sul prezzo finale dell'abbonamento!

PureVPN: protezione totale al prezzo di un caffè al mese

PureVPN è un servizio davvero completo, in grado di garantire il massimo della sicurezza e, al tempo stesso, un'elevata velocità di connessione. Ecco cosa vi permette di avere a soli 1,93€ al mese:

Accesso ai contenuti online non disponibili in Italia o all'estero: i servizi impongono spesso delle limitazioni geografiche che non permettono l'accesso in determinate regioni mondiali. Utilizzando un indirizzo IP diverso potrete usufruire dei contenuti o accedere a qualsiasi altro tipo di servizio ovunque vi troviate.

i servizi impongono spesso delle limitazioni geografiche che non permettono l'accesso in determinate regioni mondiali. Utilizzando un indirizzo IP diverso potrete usufruire dei contenuti o accedere a qualsiasi altro tipo di servizio ovunque vi troviate. Protezione dei dati di navigazione e della riservatezza in rete: durante la navigazione, i siti tendono spesso a raccogliere le informazioni sulla navigazione dell'utente, inclusa la posizione. Oltre a poter mascherare quest'ultima, tutti i dati vengono crittografati con algoritmo a 256-bit, rendendoli illeggibili a chiunque abbia intenzione di appropiarsene o leggerli.

durante la navigazione, i siti tendono spesso a raccogliere le informazioni sulla navigazione dell'utente, inclusa la posizione. Oltre a poter mascherare quest'ultima, tutti i dati vengono crittografati con algoritmo a 256-bit, rendendoli illeggibili a chiunque abbia intenzione di appropiarsene o leggerli. Navigare in sicurezza senza rinunciare alla velocità: grazie a una banda senza limiti, PureVPN riduce all'osso la latenza e permette di fruire dei contenuti senza rallentamenti o buffer di sorta, grazie a una velocità di picco in grado di raggiungere i 20Gbps.

grazie a una banda senza limiti, PureVPN riduce all'osso la latenza e permette di fruire dei contenuti senza rallentamenti o buffer di sorta, grazie a una velocità di picco in grado di raggiungere i 20Gbps. Risparmio sui costi dei servizi: i limiti regionali riguardano spesso anche i prezzi dei servizi, come ad esempio quelli dei biglietti aerei, che possono variare in base alla posizione rilevata. Grazie alla possibilità di utilizzare un IP corrispondente a un altro paese, si può risparmiare sul prezzo trovando quello più basso per voli, hotel, autonoleggio e tanto altro.

i limiti regionali riguardano spesso anche i prezzi dei servizi, come ad esempio quelli dei biglietti aerei, che possono variare in base alla posizione rilevata. Grazie alla possibilità di utilizzare un IP corrispondente a un altro paese, si può risparmiare sul prezzo trovando quello più basso per voli, hotel, autonoleggio e tanto altro. Protezione di tutti i dispositivi: con un solo account, PureVPN vi permette di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea, tra PC, Mac, smartphone, tablet ma anche router, smart TV e persino le console da gioco.

con un solo account, PureVPN vi permette di proteggere fino a 10 dispositivi in contemporanea, tra PC, Mac, smartphone, tablet ma anche router, smart TV e persino le console da gioco. Compatibilità con gli ecosistemi più diffusi: Windows, MacOS, Android, iOS, iPad, Chrome, Firefox e Linux.

Abbonatevi adesso per ricevere ulteriori 3 mesi in omaggio. È anche possibile richiedere un rimborso entro 31 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento. Approfittate ora dell'offerta e scaricate l'app per navigare sicuri!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.