PureVPN: login multipli e linea ultraveloce con un caffè al mese

Chi naviga online nel 2023 difficilmente può fare a meno di una VPN.

Questi strumenti, a patto di saper scegliere un servizio di un certo livello, garantiscono vantaggi considerevoli per qualunque tipo di utente.

Lato privacy e anonimato online, si tratta di una soluzione che permette di offuscare il proprio indirizzo IP. Tutto ciò comporta anche la possibilità di accedere a contenuti streaming (e non) altrimenti non accessibili dall'Italia e di ottenere prezzi migliori per l'acquisto online di determinati beni e servizi.

Detto ciò, la scelta del provider risulta però essenziale per sfruttare al meglio ogni singolo aspetto legato alle Virtual Private Network.

In caso contrario, il rischio è di ritrovarsi con uno strumento che rallenta la connessione o che non protegge in alcun modo l'utente.

Login multipli e linea super veloce? Scegli PureVPN

PureVPN è una delle piattaforme più famose attive in questo mercato.

Stiamo parlando di un provider che offre un'infrastruttura ampia, che coinvolge ben 78 paesi con 6.500 server. Questa distribuzione così capillare dei nodi, offre velocità e prestazioni elevate, ideali per la riproduzione di contenuti streaming e per il download di file torrent (o attività simili).

A quanto detto finora, poi, va aggiunto l'aspetto privacy. Grazie a una severa politica no-log, PureVPN non va ad archiviare e condividere i dati degli utenti con nessuno.

La possibilità di utilizzare il servizio su svariate piattaforme (dai PC Windows ai Mac, dai smartphone Android fino agli iPhone), rendono questa VPN duttile e adattabile a qualunque tipo di utilizzatore. Con un singolo account infatti è possibile effettuare login multipli fino a 10 dispositivi in contemporanea.

L'assistenza, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rappresenta un altro plus da non sottovalutare.

E il prezzo?

PureVPN, oltre alla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 31 giorni dall’acquisto, risulta attualmente in promozione.

Ciò significa che, con l'abbonamento biennale, è possibile ottenere tutta la sua protezione usufruendo di uno sconto dell'82%. Il suo costo, dunque, scende a soli 1,93 euro al mese.

