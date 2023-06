PureVPN lancia 4 strumenti per la privacy: ottieni 4 mesi gratis

PureVPN, PurePrivacy, PureKeep e PureEncrypt: sono questi i quattro strumenti che compongono la suite lanciata per il sedicesimo anniversario del provider. PureMax, questo è il nome, è un pacchetto all'avanguardia che ha come obiettivo principale quello di tutelare la privacy online dell'utente sotto diversi punti di vista, permettendogli di avere un controllo totale su ciò che lo riguarda in rete.

Puoi ottenere gratuitamente per quattro mesi l'accesso completo alla suite, a patto di aver prima sottoscritto un abbonamento biennale a PureMax, che potrai trovare per un periodo di tempo limitato scontata del 79%, al prezzo di soli 4,16 euro mensili. Un buon affare, considerando che il pacchetto comprende quattro strumenti diversi e completi.

Quali sono gli strumenti inclusi nella suite?

La suite PureMax è composta da una VPN premium, uno strumento per proteggere la privacy all'interno dei social media, un gestore password e un tool per la crittografia dei dati.

Esplora le infinite possibilità di PureVPN, un servizio che ti offre una protezione senza pari per lavorare in modo sicuro, superare le restrizioni regionali e navigare su Internet senza preoccuparti della compromissione dei tuoi dati personali. Con oltre 6.500 server distribuiti in più di 70 Paesi, avrai accesso a una vasta rete globale che ti garantirà una connessione affidabile e veloce ovunque tu sia.

Proteggi la tua impronta digitale e mantieni il controllo totale della tua privacy con PurePrivacy, la soluzione completa che ti difende dalle intrusioni di terze parti. Nascondi la tua posizione, limita l'accesso alle tue foto e post personali e impedisci che la tua attività online venga tracciata, senza alcuna preoccupazione.

Aumenta la tua sicurezza online e proteggi le tue informazioni personali da violazioni indesiderate con PureKeep. Questo avanzato gestore di password è stato appositamente progettato per garantire che i tuoi dati siano sempre al sicuro. Non dovrai più preoccuparti di ricordare una miriade di password diverse: con PureKeep, avrai accesso alle tue informazioni private utilizzando una sola password principale.

Infine c'è PureEncrypt, con cui potrai crittografare i tuoi file per l'archiviazione locale e cloud, garantendo che solo tu possa accedere e decifrare le tue informazioni. Avrai così la tranquillità di sapere che i tuoi file sono al sicuro da occhi indiscreti e da possibili minacce esterne.

Tutti gli strumenti sono supportati dalla maggior parte dei sistemi operativi: da Windows a macOS, da Android a iOS, fino a Linux e browser. Questo è il momento giusto per passare al lato più sicuro del web: PureMax ti protegge da qualsiasi minaccia, operando su più fronti per consentirti una navigazione sicura e sempre efficiente. Ottieni il 79% di sconto sul piano biennale e ricevi ben quattro mesi gratuiti. E se non sei soddisfatto, puoi sempre usufruire della garanzia di rimborso entro 31 giorni.

