PureVPN: l'82% di sconto è tutto ciò che ti serve per convincerti

Per navigare in Internet in modo sicuro, privato e senza limitazioni, hai bisogno di una VPN di qualità: un servizio che crea una connessione crittografata tra il tuo dispositivo e un server remoto, nascondendo il tuo indirizzo IP e la tua posizione reale.

Questo "trucco", ormai sempre più diffuso, ti permette di accedere a tutti i contenuti che vuoi, proteggere i tuoi dati personali e la tua navigazione da occhi indiscreti e hacker, specie se hai l'abitudine di usare molte volte delle WiFi pubbliche.

PureVPN è sicuramente una delle migliori soluzioni presenti sul mercato: specialmente adesso che puoi averla con l'incredibile 82% di sconto sul piano biennale. In pratica, per molti mesi sarà come non pagare.

PureVPN: velocità, sicurezza e anonimato al tuo servizio

PureVPN è un fornitore di servizi VPN che offre i seguenti vantaggi:

Velocità ipersonica : il servizio ti aiuta a navigare a tutta la velocità che vuoi. PureVPN ha una rete di migliaia di server con centinaia di migliaia di IP sempre a disposizione per garantire completa accessibilità.

: il servizio ti aiuta a navigare a tutta la velocità che vuoi. PureVPN ha una rete di sempre a disposizione per garantire completa accessibilità. Sicurezza e privacy : con questa piattaforma sfrutti una crittografia di alto livello per tutte le connessioni, la stessa usata dai militari e dalle banche. Inoltre, PureVPN supporta diversi protocolli di sicurezza , tra cui quelli più sicuri e apprezzati. Viene protetta anche la tua privacy con una rigorosa politica di no-log, che significa che non registra nessuna informazione sulla tua attività online.

: con questa piattaforma sfrutti una per tutte le connessioni, la stessa usata dai militari e dalle banche. Inoltre, PureVPN supporta , tra cui quelli più sicuri e apprezzati. Viene protetta anche la tua privacy con una rigorosa politica di no-log, che significa che non registra nessuna informazione sulla tua attività online. Facilità d’uso : facile da installare e da usare su tutti i tuoi dispositivi. Puoi scaricare le app dedicate per i principali sistemi operativi e dispositivi mobili o le estensioni per i browser più diffusi. Puoi anche usare PureVPN su dispositivi come smart TV, Chromecast, console di gioco e molti altri . Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 device contemporaneamente.

: facile da installare e da usare su tutti i tuoi dispositivi. Puoi scaricare le app dedicate per i principali sistemi operativi e dispositivi mobili o le estensioni per i browser più diffusi. Puoi anche usare PureVPN su . Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 device contemporaneamente. Accesso illimitato: immagina di accedere a tutti i contenuti che ami senza problemi. Puoi sbloccare siti web e app bloccati nel tuo paese o nella tua regione, come i principali servizi di streaming, musica e intrattenimento. Puoi anche evitare la censura e le restrizioni imposte da governi o provider nel caso ti trovassi all'estero.

Se sei convinto dei benefici di PureVPN, ora è il momento giusto per approfittare di una offerta imperdibile: per un periodo limitato puoi abbonarti a PureVPN con uno sconto enorme dell'82% sul piano biennale. Invece di pagare un prezzo elevato per due anni di servizio, pagherai solo una cifra irrisoria. In più, riceverai anche alcuni mesi gratis in omaggio. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.