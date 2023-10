PureVPN: il piano completo in sconto del 75% con 3 mesi extra gratis

In queste ore PureVPN ha lanciato una super offerta sul piano completo PureMax, scontandolo del 75% per chiunque scelga l'opzione di 2 anni. Il prezzo crolla così a 4,99 euro al mese, rispetto ai 19,95 euro di listino. Al maxi sconto si aggiunge poi un regalo inaspettato: 3 mesi di servizio extra gratis. Tutto questo con una garanzia di rimborso entro 31 giorni dall'acquisto.

PureVPN lancia lo sconto del 75% sul piano PureMax

Il piano PureMax è la soluzione all-in-one di PureVPN per la privacy digitale delle persone. Oltre a una VPN ad alta velocità, include un ottimo password manager, la crittografia dei file per una sicurezza di grado bancario e uno strumento pensato per gestire la privacy degli utenti in automatico proteggendo gli account social, ripristinando i dati e bloccando gli annunci pubblicitari.

Gli altri piani di PureVPN sono Plus e Standard. Il piano Plus costa 3,33 euro al mese per effetto dello sconto del 79% e include la VPN, un password manager e la crittografia dei file. Infine il piano Standard è in offerta a 2,29 euro al mese, in virtù dell'81% di sconto sul prezzo di listino. Quest'ultimo piano offre soltanto la VPN ad alta velocità.

Scegliendo PureMax, in 2 anni pagherai in tutto 119,95 euro anziché 478,80 euro, risparmiando così oltre 350 euro sul prezzo di listino. In più ci sono anche ulteriori 3 mesi extra in regalo, per un totale dunque di 119,95 euro in 27 mesi anziché 24 mesi.

Approfitta ora dell'offerta di PureVPN per beneficiare del maxi sconto del 75% e ricevere in regalo 3 mesi extra di servizio.

