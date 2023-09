PureVPN: il piano completo è in super offerta (-75%) con 3 mesi extra in regalo

PureVPN è un noto servizio VPN progettato per aumentare la privacy digitale dei suoi utenti a un prezzo concorrenziale. Dopo aver ricevuto ottime recensioni da parte di numerose riviste specializzate, su tutte PC Magazine e TechRadar, PureVPN si è diffuso in maniera capillare anche qui in Italia.

Oggi puoi attivare il piano completo PureMax, che oltre alla VPN include anche un password manager, un avanzato livello di crittografia e la rimozione automatica dei tuoi dati personali dai database delle aziende, con uno sconto del 75%. Paghi soli 4,99 euro al mese per i primi 2 anni, con 3 mesi extra in regalo.

PureVPN in sconto del 75% + 3 mesi extra in regalo

Con il piano PureMax ottieni una VPN ideale per la navigazione sicura e proteggerti da accessi indesiderati. Puoi inoltre contare su velocità di download ultra-veloci e su un utilizzo capillare su tutti i tuoi dispositivi in uso.

Anche PureVPN, come le principali VPN del settore, aderisce alla politica no-log. Ciò significa che non è in grado di identificarti, dato che non conserva alcun dato. E con ulteriori funzionalità votate alla privacy, hai la certezza che la tua rete non possa essere compromessa da malintenzionati.

Gli altri strumenti inclusi nel piano PureMax sono:

PureKeep : potente password manager che puoi usare su un massimo di 10 dispositivi

: potente password manager che puoi usare su un massimo di 10 dispositivi PurEncrypt : impiego della crittografia più potente al mondo per conservare i tuoi documenti più importanti in un luogo sicuro

: impiego della crittografia più potente al mondo per conservare i tuoi documenti più importanti in un luogo sicuro PurePrivacy: invio automatico di richieste alle aziende per rimuovere eventuali tuoi dati personali in loro possesso

Risparmia il 75% sul prezzo di listino approfittando dell'offerta di oggi sul piano PureMax. Per accedere all'offerta ti basta aprire la pagina dedicata sul sito ufficiale tramite questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.