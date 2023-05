PureVPN festeggia il suo anniversario con l'84% di sconto

PureVPN sta festeggiando in questi giorni il suo 16° anniversario. La notizia è che insieme ai festeggiamenti è possibile ottenere il 79% di sconto e quattro mesi extra su PureMax, il miglior piano VPN disponibile al momento. E se non sei soddisfatto del servizio, PureVPN ti offre la garanzia Soddisfatti o rimborsati entro 31 giorni. Il costo è pari a 4,16 euro al mese per due anni, a cui devi aggiungere 4 mesi completamente gratuiti offerti da PureVPN.

Perché conviene scegliere PureVPN e attivare il piano PureMax

Il servizio VPN dell'azienda PureVPN viene considerato come il più veloce, sicuro e semplice da usare rispetto alla concorrenza. Il piano PureMax include tutta una serie di funzionalità indispensabili che altri servizi non offrono: una connessione con velocità fuori dal comune, un efficiente gestore di password, la crittografia dei file scaricati durante la navigazione in rete e un avanzato gestore della propria privacy, attraverso cui è possibile proteggere i propri social media, bloccare gli annunci mirati e ripristinare i dati.

Se la spesa di 4 euro al mese ti appare eccessiva rispetto ai prezzi offerti dagli altri fornitori di VPN, puoi sempre selezionare il piano Standard, mantenendo immutata la velocità di connessione, tra le più alte mai registrate per una rete virtuale privata. Anche il piano Standard di PureVPN è scontato del 79% per due anni, con un addebito complessivo di 54,95 euro per i primi 24 mesi.

Cogli al volo l'ultima offerta di PureVPN sul piano Max per beneficiare del maxi sconto del 79% per 2 anni, a cui aggiungere poi quattro mesi gratuiti.

