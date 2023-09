PureMax: la VPN 4 in 1 scontata del 75%

Risparmiatevi a installare diverse applicazioni per navigare in anonimato e proteggere i vostri dati personali con PureMax, il pacchetto completo di PureVPN, 4 in 1, che include, oltre alla VPN, uno strumento per proteggere la privacy, un gestore per le password e un cloud crittografato dove memorizzare in sicurezza tutti i propri file più importanti. Tutto questo è disponibile a un prezzo ridotto di soli 4,99€, oltre a 3 mesi gratuiti aggiuntivi in omaggio.

PureMax: tutto in uno a soli 4,99€

Solo per un breve periodo di tempo, il pacchetto 4 in 1 di PureMax è disponibile al prezzo di 4,99€ per offrire una VPN efficace, uno strumento per la protezione della privacy, un cloud crittografato e un gestore password.

Con la VPN potrete navigare online in totale anonimato e senza alcuna limitazione geografica, grazie al traffico che viene indirizzato in dei server privati. Godetevi i vostri contenuti multimediali in streaming senza problemi, navigando nella privacy più totale. Il tunnel crittografato di PureVPN protegge automaticamente i vostri dati ogni volta che vi connettete a internet, mantenendo la vostra anonimità.

La VPN PureMax si connette fluidamente quando vi collegate alla rete, garantendo una velocità elevata. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi, come Windows, MacOS, Android, iOS, Linux e i browser Chrome e Firefox.

Ma cosa include il resto del pacchetto? PurePrivacy è un utile strumento per proteggere le vostre informazioni personali su internet. Ne previene la raccolta che di solito avviene attraverso i cookie, i tracker e altri elementi simili, in modo che non finiscano in mani non autorizzate. Fornisce anche delle opzioni per gestire la cronologia delle proprie attività. PureKeep è invece un gestore delle password dove memorizzare in sicurezza tutte le credenziali dei vostri account, generandone di nuove più forti e resistenti a possibili attacchi. PureEncrypt infine, è un piccolo cloud crittografato, con cifratura end-to-end, dove mettere al sicuro i vostri file, per averne accesso ovunque.

Approfittate ora dell'offerta PureMax, lo sconto è valido ancora per poco!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.