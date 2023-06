PureMAX: la VPN più completa torna con uno sconto del 75%

Una VPN è sicuramente lo strumento perfetto per navigare in anonimato e proteggere i dati del proprio traffico, ma è ancora meglio se accompagnato da ulteriori strumenti di sicurezza, come un gestore delle password, un cloud crittografato e persino un servizio per la rimozione dei propri dati personali dalla rete. È tutto quello che offre PureMAX, il pacchetto completo ora in offerta con uno sconto del 75%, a soli 4,99€ al mese, che vi regala anche 3 mesi in omaggio.

Con un solo abbonamento, consente di fornire una protezione completa delle proprie informazioni a un prezzo veramente stracciato.

PureMAX: la VPN completa

PureMAX è l'offerta VPN attualmente più completa tra quelle disponibili. Oltre la VPN, con cui è possibile liberarsi delle limitazioni regionali imposte da alcuni siti, oppure risparmiare sul costo di alcuni servizi, è infatti possibile usufruire di alcuni utili strumenti come un gestore password, un cloud crittografato e un servizio per eliminare dalla rete le informazioni personali.

Il gestore delle password PureKeep consente di gestire in un unico posto tutte le proprie credenziali e di memorizzarle al sicuro su un massimo di 10 dispositivi. Consente anche di generare password complesse e robuste contro tutte le minacce informatiche più recenti.

Con Purencrypt è invece possibile memorizzare tutti i propri dati in sicurezza, attraverso standard di criptazione di alto livello. Si tratta di un piccolo cloud dove memorizzare documenti e altri file personali, in modo che possano essere accessibili da qualsiasi dispositivo collegato all'account.

Pureprivacy è infine un utile strumento fornito in esclusiva con PureMAX che da la possibilità di richiedere l'eliminazione dei propri dati personali da internet. Invia per conto vostro delle richieste alle aziende, per l'eliminazione di eventuali dati che sono stati acquisiti da voi, avvisandovi quando la procedura è andata a buon fine. Può anche analizzare le impostazioni di sicurezza dei vostri social, fornendo dei suggerimenti per migliorarle con un solo clic.

Abbonatevi ora per avere tutto questo con PureMAX. E se non sarete comunque soddisfatti, sarà possibile richiedere un rimborso entro 31 giorni dall'acquisto.

