PureMAX: la VPN completa in offerta a soli 4,99€

PureMAX è un pacchetto di PureVPN che si distingue dalla concorrenza per offrire un comparto di funzionalità veramente completo. Oltre la semplice VPN, potrete infatti usufruire di un cloud crittografato, un gestore password e un servizio per l'eliminazione dei dati personali da internet. Il piano è ora in offerta con il 75% di sconto, a 4,99€ al mese. Quale miglior occasione quindi per avere un servizio davvero accessoriato, con cui proteggersi a 360 gradi?

Con la VPN di PureMAX navigate in sicurezza in qualsiasi connessione, risparmiando sul prezzo di un gestore password o un cloud. Ecco perché scegliere il pacchetto!

PureMAX: il pacchetto VPN 4 in 1!

La VPN di PureMAX garantisce il massimo della velocità con tutte le connessioni e i dispositivi. È compatibile con tutti i principali ecosistemi attualmente in uso (Windows, Android, MacOS, iOS e Linux) così come con i browser Chrome e Firefox.

Permette di cifrare il traffico, in modo da mantenere private le informazioni relative alla navigazione, nonché accedere ai contenuti multimediali senza alcun limite regionale. Si può anche risparmiare sul costo di alcuni servizi, come i biglietti aerei o altro, cambiando posizione attraverso tutti gli indirizzi IP disponibili.

Ma PureMAX non si ferma ovviamente qui. Mette infatti a disposizione anche un piccolo cloud crittografato, purencrypt, dove potete memorizzare in sicurezza tutti i documenti o i file più importante grazie alla crittografia AES a 256-bit, rendendoli accessibili in tutti i dispositivi collegati.

Con purekeep potete invece salvare le credenziali dei vostri account, generando password forti e complesse, perfette per resistere alle più recenti minacce informatiche. Usatelo su un massimo di 10 dispositivi e generate senza limiti nuove password per proteggere i vostri nuovi account.

Pureprivacy, è infine un utilissimo strumento di PureMAX per richiedere l'eliminazione dei dati personali dalla rete. Si occupa per voi di inviare le richieste alle aziende che hanno raccolto dati su di voi, notificandovi successivamente quando la procedura è andata a buon fine.

Approfittate ora dello sconto e acquistate il pacchetto completo di PureMAX.

