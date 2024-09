Puoi ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon con Crédit Agricole

Per chi sta prendendo in considerazione l'apertura di un nuovo conto online, segnaliamo la promozione in corso sul sito di Crédit Agricole, grazie alla quale è possibile ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon. Di questi, 200 euro si ottengono sottoforma di cashback sulla carta Visa associata al conto, gli altri 300 euro invitando i propri amici ad aprire un nuovo conto con l'istituto bancario francese.

Oltre a ciò, ci sono anche altri vantaggi nell'aprire il conto corrente online di Crédit Agricole. Tra questi, la possibilità di azzerare il conto online accreditando lo stipendio o la pensione, oppure con un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro, più una carta di debito Visa compatibile con i principali wallet digitali.

Come ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon con il conto di Crédit Agricole

L'iniziativa promossa da Crédit Agricole prevede un primo Buono Amazon da 50 euro completando l'apertura del conto entro il 9 ottobre ed effettuando almeno una transazione nei primi 60 giorni. In fase di iscrizione, occorre inserire il codice promozionale VISA dove richiesto.

In seguito, è previsto un Buono Amazon da 150 euro per una spesa totale pari o superiore a 1.500 euro nei primi due mesi dall'apertura del conto. Per cifre inferiori sono riconosciuti buoni da 100 euro (spesa compresa tra 1.000 e 1.499,99 euro) e 50 euro (spesa compresa tra 500 e 999,99 euro).

Agli iniziali 200 euro, se ne aggiungono poi altri 300 invitando fino ad un massimo di 6 amici ad aprire il conto. Per ogni amico che si iscrive a Crédit Agricole, si riceve infatti un Buono Amazon da 50 euro.

L'apertura del conto online avviene tramite questa pagina del sito Crédit Agricole. Per aderire alla promozione c'è tempo fino al prossimo 9 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.