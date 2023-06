Puoi dire addio ai fili col Mouse Wireless di Amazon a soli 11€

Che sia quando utilizzi il tuo PC fisso o il tuo computer portatile, di certo conoscerai bene le noie di avere fili di cuffie e mouse a distruggere tutta la comodità, essenziale quando si lavora o studia. Per questo un mouse wireless è sempre il top, come quello che potrai acquistare OGGI in OFFERTA con la grande occasione su Amazon!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta il Mouse Wireless Amazon Basics a soli 11,02€, con un ghiotto sconto del 40% e un risparmio niente male di cui approfittare subito.

Niente più noie e grovigli col mouse wireless di Amazon!

Si tratta di un mouse comodo ed ergonomico, con dimensioni ampie per riempire tuta la mano e Impugnatura con appoggio per il pollice. Un prodotto adatto a tutti i tipi di utilizzo grazie anche al design con 6 pulsanti, che consente un’utilizzo dinamico.

Questo Mouse Wireless di Amazon Basics possiede ben 3 livelli di sensibilità regolabili a 800, 1200 o 1600 DPI, per un controllo di precisione personalizzato in base alle tue esigenze. Per collegarlo al tuo PC basta utilizzare il ricevitore Nano USB plug and play incluso per un utilizzo comodo e senza dover installare nulla. Sono incluse nel pacchetto anche 2 batterie AA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.