Puoi avere un tablet da 10,1" a 89€? Sì, ADESSO su Amazon

Se vuoi fare un bel regalo a tuo figlio o se ti serve un tablet da avere sempre dietro che sia super economico, allora sei nel posto giusto. Se vai adesso su Amazon puoi fare tuo il tablet Teclast P25T da 10,1 pollici a soli 89,99 euro, invece che 129,99 euro.

Un'ottima offerta per avere un dispositivo da battaglia, che non si rompe mai, a un costo bassissimo. Perfetto per navigare sul web, guardare film o video e usare le applicazioni più comuni. Ottimo anche per chi va a scuola.

Teclast P25T: il tablet che costa poco non delude

È chiaro che siamo di fronte a un entry level, ma livello basso non è sinonimo anche di qualità bassa. Questo tablet ha tutte le caratteristiche che servono per svolgere la maggior parte delle attività senza problemi. Infatti è dotato di un processore Quad-core con frequenza di 1,8 GHz. Ha 4GB di RAM e 64GB di memoria espandibile fino a 1TB con una scheda microSD.

Possiede un bellissimo schermo IPS full view HD, molto luminoso e dai colori vivaci. È dotato di un doppio altoparlante ti consente di guardare contenuti video e ascoltare musica senza la necessità di amplificare il suono. Gode della tecnologia WiFi 6 per navigare su Internet in modo veloce e il Bluetooth 5.0 per connettere i tuoi dispositivi. Ha un ottima batteria che si ricarica velocemente, una fotocamera posteriore da 5MP e una anteriore da 2MP.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo non si trova un tablet migliore. È il regalo perfetto per i tuoi figli o un ottimo compagno di avventura per non spendere troppo. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo Teclast P25T da 10,1 pollici a soli 89,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

