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Pulsee Luce e Gas: fino a 245€ di sconto sulle bollette per una vita più leggera

Con il codice promo PUIN245 puoi ottenere fino a 245 euro di sconto sulle forniture Pulsee Luce e Gas. Scopri come funziona il bonus.
Pulsee Luce e Gas: fino a 245€ di sconto sulle bollette per una vita più leggera
Con il codice promo PUIN245 puoi ottenere fino a 245 euro di sconto sulle forniture Pulsee Luce e Gas. Scopri come funziona il bonus.
Roberta Bonori
Pubblicato il 31 mag 2026
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In un periodo in cui ogni euro risparmiato può fare la differenza, trovare una promozione che permette di ottenere fino a 245 euro di sconto sulle forniture energetiche è certamente un'opportunità da valutare con attenzione. È proprio questo il vantaggio offerto da Pulsee Luce e Gas attraverso il codice promozionale PUIN245, un bonus pensato per alleggerire il peso delle bollette e garantire un risparmio concreto nel tempo.

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Come ottenere lo sconto fino a 245 euro: risparmio garantito

L'attivazione è semplice. Scegliendo una delle offerte Pulsee Luce e Gas e utilizzando il codice promo PUIN245, si può accedere a uno sconto complessivo che arriva fino a 245 euro. Chi decide di attivare sia luce che gas può quindi raggiungere il massimo beneficio previsto dalla promozione.

Il valore della promozione non si limita al solo bonus iniziale. Lo sconto di 245 euro si affianca infatti alle diverse soluzioni tariffarie proposte da Pulsee, offrendo un vantaggio economico aggiuntivo rispetto alle normali condizioni contrattuali. Per chi desidera maggiore stabilità, sono disponibili offerte con prezzo della materia prima bloccato per 24 mesi, una soluzione che consente di affrontare con maggiore tranquillità eventuali oscillazioni del mercato energetico. Oltre all'aspetto economico, Pulsee punta anche sulla sostenibilità. L'energia elettrica fornita proviene infatti da fonti rinnovabili certificate, permettendo ai clienti di combinare attenzione ai consumi e sensibilità ambientale. Le offerte disponibili sono:

  • Luce e Gas Relax 24 mesi

Una soluzione che riunisce entrambe le forniture con prezzo della materia prima bloccato per 24 mesi.

  • Luce Relax 24 mesi

Pensata per chi desidera attivare esclusivamente la fornitura elettrica.

  • Gas Relax 24 mesi

La soluzione dedicata a chi vuole attivare solo il gas. Pulsee è un'opportunità interessante soprattutto per le famiglie che desiderano ridurre le spese domestiche senza rinunciare a condizioni trasparenti e a un servizio basato su energia proveniente da fonti rinnovabili.

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