Pulizie super efficaci con il robot aspirapolvere Xiaomi IN MAXI OFFERTA

Xiaomi è nota per offrire prodotti di buona qualità a prezzi competitivi e per il suo modello di business diretto al consumatore. Oggi su Amazon è possibile acquistare il robot aspirapolvere, proprio di Xiaomi, il Vacuusm S12 in sconto del 17% ad un prezzo finale di 299,99€.

Pulizia impeccabile con il robot aspirapolvere Xiaomi in sconto

Il Robot aspirapolvere S12 di Xiaomi rappresenta un avanzato alleato per la pulizia domestica. Dotato di tecnologia di navigazione laser, questo dispositivo esegue scansioni a 360° dell'ambiente circostante, creando una mappa precisa della tua casa. Con l'app Xiaomi Home, puoi personalizzare facilmente i programmi di pulizia per massimizzare l'efficienza. Il potente motore senza spazzole da 4000Pa è in grado di rimuovere polvere e capelli con facilità, garantendo una pulizia profonda e accurata. Inoltre, il robot è dotato di un contenitore 2-in-1 per acqua e polvere, offrendo una soluzione conveniente per la pulizia completa. Sono disponibili tre diverse impostazioni dell'acqua per adattarsi ai diversi tipi di pavimento.

La modalità di pulizia a forma di S assicura una pulizia efficiente, mentre la modalità a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando il pavimento ripetutamente da sinistra a destra per rimuovere efficacemente le macchie. I sensori multipli integrati consentono al robot di riconoscere gli ostacoli. Con una batteria da 3200mAh, il Robot aspirapolvere S12 offre un'ottima autonomia fino a 130 minuti in modalità standard, assicurando che possa coprire grandi aree prima di tornare alla base per la ricarica. In sintesi, questo dispositivo offre un mix di tecnologia avanzata, pulizia efficiente e comodità per mantenere la tua casa pulita e ordinata senza sforzo.

L'offerta presente oggi su Amazon prevede uno sconto del 17% ed un prezzo finale di 299,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.