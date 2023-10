Pulizia smart ed efficace: il robot aspirapolvere Xiaomi IN SCONTO per la Festa delle Offerte Prime

Xiaomi è un'azienda cinese di tecnologia fondata nel 2010 da Lei Jun. È nota per la produzione di una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone, dispositivi per la casa intelligente, elettronica di consumo, e accessori. Oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime, viene messo in sconto il robot aspirapolvere Vacuum S12 di Xiaomi: -20% per un prezzo finale di 199,90€.

L'aspirapolvere robot di Xiaomi in sconto su Amazon

Il Robot aspirapolvere Xiaomi S12 è una vera rivoluzione nella pulizia domestica. Grazie alla sua tecnologia di navigazione laser avanzata, questo robot esegue scansioni a 360° dell'ambiente circostante, creando una mappa dettagliata della tua casa. Con l'app Xiaomi Home, puoi personalizzare facilmente la programmazione delle pulizie per massimizzare l'efficienza. La potenza del suo motore senza spazzole da 4000Pa significa che niente polvere o capelli sono troppo sfidanti per questo robot. Inoltre, il suo serbatoio 2-in-1 per acqua e polvere rende la pulizia ancora più conveniente.

Il serbatoio dell'acqua intelligente rilascia l'acqua in modo uniforme per mantenere un'umidità costante senza bagnare eccessivamente il pavimento. Con tre diverse impostazioni di acqua per materiali diversi, questo robot è adatto per qualsiasi tipo di pavimento. La modalità di pulizia a forma di S offre un'efficienza ottimale, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, garantendo una rimozione efficace delle macchie. Grazie ai suoi sensori multipli, il robot riconosce gli ostacoli e riduce il rischio di bloccarsi o urtare. Con una batteria da 3200mAh, il robot offre un'ampia autonomia fino a 130 minuti in modalità standard.

Per la Festa delle Offerte Prime, fra la selezioni di sconti Xiaomi, segnaliamo, dunque, il 20% di sconto sul robot aspirapolvere Vacuum S12, prezzo finale 199,90€.

