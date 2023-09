Pulizia profonda ed efficace con il robot aspirapolvere XIAOMI in MAXI SCONTO

Xiaomi è un'azienda che nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi una propria fetta di utenza molto affezionata. Si tratta di un brand che, nel tempo, è riuscito a convincere moltissimi utenti grazie ai suoi prodotti che in molti caso hanno rappresentato perfettamente il concetto di best buy. Oggi Xiaomi è un'azienda leader nel settore tecnologia ed elettronica e oggi proponiamo uno sconto davvero molto interessante su un robot aspirapolvere, utilissimo per avere un supporto di qualità nelle pulizie di casa: lo sconto è del 31% per un prezzo finale di 249,99€.

Amazon e Xiaomi preparano la mega offerta: 31% di sconto sul robot aspirapolvere!

Il robot aspirapolvere in questione è il Vacuum S12, dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare ottimamente l'ambiente domestico e creare una mappa dell'abitazione accurata; connetendo il robot all’app Xiaomi Home puoi personalizzare la programmazione di pulitura per una ottima efficienza. Il potente motore senza spazzole da 4000Pa rimuove polvere e capelli con facilità; e dotato anche di un contenitore 2-in-1 per acqua e polvere, per una pulizia ottima e conveniente.

Il serbatoio dell'acqua intelligente rilascia l'acqua in modo uniforme per offrire un'umidità costante senza bagnare il pavimento; sono disponibili tre diverse impostazioni dell'acqua per i diversi materiali del pavimento. La pulizia a forma di S offre la ottima efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per offrire una rimozione efficace delle macchie sul pavimento. La batteria da 3200mAh permette di ottenere un’autonomia fino a 130 minuti in modalità standard.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 31% il robot aspirapolvere Vacuum S12 di Xiaomi per un prezzo finale di 249,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.