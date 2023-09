Pulizia efficace e profonda con il robot aspirapolvere in MAXI SCONTO

Avere a disposizione un robot aspirapolvere è qualcosa che ormai, al giorno d'oggi, soprattutto per chi fa una vita molto frenetica e si trova, purtroppo, spesso fuori di casa, è di fondamentale importanza. Così come, ad essere di fondamentale importanza, è la qualità e l'affidabilità del prodotto in questione e del device che dovrà offrire il suo supporto alle pulizie di casa. Nel caso dell'offerta di oggi, Amazon propone un prodotto di qualità e affidabilità sicure e lo fa mettendolo in sconto del 24% per un prezzo finale di 249,90€ a fronte di un prezzo di listino di 330,89€.

Casa sempre pulita con il robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Il device in questione assicura una potenza di pulizia che si articola in tre fasi: aspira lo sporco ostinato grazie a un sistema di pulizia a tre fasi che utilizza doppie spazzole in gomma multi-superficie ed è dotato di una potenza di aspirazione 5 volte più potente rispetto alla Serie precedente. L'aspirapolvere robot sa come ti piace pulire e suggerisce i programmi più adatti ai momenti in cui c’è bisogno di pulizie più frequenti come durante la muta degli animali da compagnia o le stagioni delle allergie.

Risulta essere compatibile con Alexa e Google Assistant e pulisce al suono della tua voce; funziona con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa. Abbastanza intelligente da evitare i mobili: una suite completa di sensori avanzati consente al device di navigare sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. Un prodotto, dunque, da non lasciarsi scappare soprattutto con questa offerta proposta da Amazon!

E ribadiamola, dunque, quella che è l'offerta. Amazon mette in sconto del 24% il robot aspirapolvere che risolverà tutte le vostre esigenze di casa per un prezzo finale di 249,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.