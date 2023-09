Pulizia efficace e comodità con l'aspirapolvere senza fili Rowenta IN SCONTO

Rowenta è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici, i suoi dispositivi sono sempre stati sinonimo di affidabilità e qualità nelle azioni svolte quotidianamente. Per questo motivo oggi vi segnaliamo un'interessante sconto sull'aspirapolvere Rowenta RH9638 X-FORCE FLEX, un prodotto che si presenta senza fili e dunque molto comodo e agevole da utilizzare durante le pulizie domestiche. Si tratta di un'offerta che prevede il 16% di sconto per un prezzo finale di 189,99€ a fronte dei 225,00€ iniziali e di listino.

Amazon e Rowenta mettono in sconto la pulizia della vostra casa con l'offerta sull'aspirapolvere senza fili

L'aspirapolvere Rowenta RH9638 X-FORCE 8.60 assicura risultati di pulizia straordinari; con capiente contenitore della polvere da 0,55L facilmente estraibile e lavabile e filtri Easy Wash lavabili con acqua. Sfrutta la potenza da 185 W offerta dal motore Digital Force per una pulizia profonda su ogni superficie, grazie alla spazzola motorizzata e ai numerosi accessori inclusi: dai pavimenti duri alle moquette, dai tappeti alle grandi superfici. La batteria rimovibile al litio da 22 V assicura una potenza di aspirazione elevata e costante per una durata fino a 35 minuti (in modalità aspirabriciole); si ricarica ovunque con facilità in sole 3 ore.

La tecnologia Flex permette di arrivare fino a 4 volte più lontano, anche sotto ai mobili bassi, senza doversi piegare; inoltre, grazie all'illuminazione LED della spazzola, è facile rimuovere la polvere dalle zone nascoste. Il design innovativo con posizione di parcheggio verticale Stop&Go e gli accessori integrati consentono di passare comodamente alla modalità aspirabriciole. L'aspirapolvere assicura un'elevata efficienza di filtrazione grazie alla tecnologia ciclonica e al filtro integrato: elimina fino al 99,9% delle particelle di polvere e rilascia aria pulita.

Ribadiamo, dunque, l'offerta proposta da Amazon: 16% di sconto per un prezzo finale di 189,99€.

