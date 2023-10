Pulisci ogni angolo della casa con il robot aspirapolvere Xiaomi: SUPER AFFARE

Xiaomi si è affermata per l'innovazione e l'attenzione al rapporto qualità-prezzo nei suoi prodotti. Oltre ai dispositivi mobili, Xiaomi offre una vasta gamma di prodotti per la domotica, tra cui telecamere di sicurezza, luci intelligenti, aspirapolvere robotici e molto altro. Oggi Amazon applica uno sconto del 23% proprio sull'aspirapolvere robot Vacuum-Mop 2 Ultra di Xiaomi, prezzo finale: 269,00€.

Potenza ed efficacia con l'aspirapolvere robot Xiaomi in promo su Amazon

Xiaomi Mi Robot 2 Ultra è un innovativo dispositivo per la pulizia domestica che combina tecnologia avanzata con un design compatto. Questo robot aspirapolvere è stato progettato per semplificare la pulizia della tua casa, rendendola più efficiente ed efficace. Una delle caratteristiche distintive di questo modello è il sensore frontale ToF (Time of Flight) che rileva con precisione i dati spaziali. Questo consente al robot di riconoscere ostacoli lungo il percorso, anticipando spazi stretti e oggetti come pantofole, scarpe e cavi. La navigazione laser LDS (Laser Distance Sensor) è una tecnologia di nuova generazione che consente al robot di scansionare accuratamente l'ambiente domestico e creare una mappa dettagliata della tua casa.

Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di controllare il robot tramite l'app Xiaomi Home. Puoi selezionare le aree specifiche da pulire e creare barriere virtuali o aree vietate direttamente dall'app. Inoltre, Xiaomi Mi Robot 2 Ultra è compatibile con la stazione di svuotamento automatico, che utilizza sacchetti raccoglipolvere da 4 litri. Con il suo design elegante e le sue caratteristiche avanzate, Xiaomi Mi Robot 2 Ultra è un alleato prezioso nella pulizia domestica, semplificando il modo in cui mantieni la tua casa pulita e ordinata.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 23% sull'aspirapolvere robot di Xiaomi per un prezzo d'acquisto finale di 269,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.