Pulisci ogni angolo con l'aspirabriciole HOTO By Xiaomi IN PROMOZIONE su Amazon

L'aspirabriciole è un elettrodomestico compatto e versatile progettato per semplificare la pulizia quotidiana da briciole, residui di cibo e piccoli detriti. Oggi l'aspirabriciole HOTO By Xiaomi è scontato di 40€ tramite coupon per un costo finale di 99,99€.

Questo aspirabriciole offre un'esperienza di pulizia completa con la sua potente aspirazione da 15.000Pa, ideale per raccogliere peli di animali domestici e detriti nelle fessure dell'auto. Dotato di un motore senza spazzole, questo dispositivo presenta anche una funzione di sigillamento sottovuoto.

Con una pompa ad aria ad alta velocità che genera un notevole flusso d'aria di 500L/min, il soffiatore ad aria compressa consente di gonfiare rapidamente oggetti come kayak gonfiabili, anelli da nuoto e attrezzatura da campeggio in soli 2 minuti. Il flusso d'aria ad alta velocità, con una velocità di 22m/s, semplifica la pulizia della tastiera.

Il design 4-in-1 combina aspirazione, soffiaggio, gonfiaggio e sigillamento sottovuoto in un unico dispositivo versatile. La sua estrema portabilità e durabilità sono evidenziate dal design a un solo pulsante, rendendo il controllo semplice, e dalla batteria da 1900mAh a lunga durata, ideale per i viaggi. Con un peso di soli 356 g, questo dispositivo offre un facile stoccaggio e trasporto senza sforzi, eliminando la necessità di dispositivi multipli per le diverse esigenze di pulizia.

Grazie a questo dispositivo sarà possibile raggiungere gli angoli più remoti della casa e di divani, poltrone e di qualsiasi mobile soggetto all'accumulo di polvere o briciole. Si tratta di un device molto all'avanguardia e la cui affidabilità è garantita da Xiaomi stessa.

