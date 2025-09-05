Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Pulisci e ottimizza il tuo PC con CCleaner: adesso è in offerta

Con CCleaner la manutenzione del tuo PC sarà più completa e meno costosa, grazie all'attuale promozione. Con VPN inclusa.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 5 set 2025
Link copiato negli appunti

CCleaner è tra i software più conosciuti per la manutenzione e l'ottimizzazione del computer: con un comando rapido consente di recuperare spazio, aumentare la velocità del sistema e difendere la riservatezza dei dati.

In questo periodo è disponibile una promozione speciale sul piano Premium, che comprende CCleaner Professional e la protezione della privacy con Kamo VPN. Il prezzo è di 26,98€ per l'abbonamento annuale oppure 53,98€ per quello biennale, entrambi validi su 5 dispositivi.

Vai all'offerta di CCleaner

Cosa include il piano Premium di CCleaner

Il programma elimina automaticamente cache, file temporanei e altri dati superflui che rallentano il PC, rendendolo più leggero e reattivo. La funzione brevettata Modalità Sospensione consente inoltre di mettere in pausa applicazioni non indispensabili, riducendo il consumo di risorse e aumentando l'autonomia dei portatili.

Non si limita al disco fisico: CCleaner è in grado di analizzare anche i principali servizi di archiviazione cloud, come Google Drive e OneDrive, individuando file duplicati o di grandi dimensioni per liberare spazio prezioso.

Per garantire stabilità e sicurezza, il software include strumenti di manutenzione che segnalano driver obsoleti o malfunzionanti, offrono correzioni ai problemi più comuni e notificano la disponibilità di aggiornamenti per centinaia di applicazioni, installabili direttamente dall'interfaccia.

La versione Professional, cuore del pacchetto Premium, aggiunge ulteriori opzioni avanzate per velocizzare il sistema, migliorare l'affidabilità generale e gestire in maniera efficiente lo spazio di archiviazione locale e online.

Vai all'offerta di CCleaner

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

