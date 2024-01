Pulisci casa con il robot aspirapolvere Xiaomi al 27% di sconto su Amazon

Il robot aspirapolvere S10 di Xiaomi rappresenta un'innovazione nella pulizia domestica, con caratteristiche avanzate che ne fanno un dispositivo efficiente e pratico. Dotato di tecnologia di navigazione laser, esegue scansioni a 360° per identificare rapidamente l'ambiente circostante e creare una mappa precisa dell'abitazione. Il sensore di distanza laser all'avanguardia consente un posizionamento preciso, misurazioni accurate e prestazioni ottimali.

Con una potenza di aspirazione di 4.000 PA, il robot rimuove polvere e capelli con facilità, garantendo pulizia approfondita. Il serbatoio dell'acqua intelligente rilascia l'acqua in modo uniforme per mantenere un'umidità costante senza bagnare il pavimento. Con tre diverse impostazioni dell'acqua per adattarsi ai diversi materiali del pavimento, il robot offre una pulizia personalizzata.

I percorsi di pulizia a zig-zag e a Y assicurano efficienza, simulando una pulizia manuale per rimuovere efficacemente le macchie sul pavimento. La batteria ad elevata capacità da 3.200 mAh offre fino a 130 minuti di pulizia in modalità standard, alimentando il robot per sessioni prolungate.

La connettività all'app Xiaomi Home permette il controllo remoto del robot aspirapolvere e la tracciatura dell'avanzamento della pulizia. Questa funzionalità consente anche di sbloccare altre opzioni di pulizia, offrendo un controllo completo sulle operazioni del robot. Con il Robot aspirapolvere S10 di Xiaomi, l'innovazione e l'efficienza si fondono per semplificare e migliorare la pulizia domestica.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 27% sul robot aspirapolvere targato Xiaomi per un prezzo finale d'acquisto di 249€.