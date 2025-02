PSV - Juventus: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming

È tutto pronto per il ritorno dei Play Off di Champions League: questa sera, 19 febbraio 2025, a partire dalle 21:00, è in programma il match PSV - Juventus con i bianconeri che andranno alla ricerca della qualificazione agli ottavi, forti della vittoria per 2 a 1 ottenuta all'andata. Alla Juventus basta un pareggio per passare il turno.

I bianconeri stanno attraversando un buon momento, con la vittoria in campionato per 1 a 0 contro l'Inter e hanno la possibilità di portare a casa un altro risultato importante, con il passaggio del turno che rappresenta un traguardo minimo per la stagione della squadra di Motta.

PSV - Juventus sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su Prime Video. Per tutti gli appassionati c'è, quindi, la possibilità di collegarsi alla piattaforma di streaming di Amazon per seguire il match. Il servizio è accessibile agli utenti Amazon Prime.

Chi non ha un abbonamento attivo, però, può sfruttare la prova gratuita di un mese (senza vincoli di alcun tipo) disponibile per i nuovi utenti.

PSV - Juventus: orario e probabili formazioni

Il match è in programma oggi, 19 febbraio 2025, a partire dalle 21:00. La sfida, come detto, sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su Prime Video.

Ecco le probabili formazioni sulla base delle ultime informazioni disponibili:

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Yildiz, McKennie; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Per seguire il match è possibile collegarsi a Prime Video.

Gli highlights dell'andata

Ecco come è andata all'andata:

