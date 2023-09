PS5 in sconto al prezzo più basso DI SEMPRE su Amazon!

PS5, la console di casa Sony, è attualmente in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre da quando è stata resa disponibile sul mercato: uno sconto del 18% che fa sì che possiate acquistare la console a 449,00 euro. Uno sconto decisamente succulento per tutti coloro che sono alla ricerca di una console next gen e, in particolar modo, per tutti coloro che vogliono lasciarsi abbracciare dal fantastico ecosistema PlayStation, fatto di esclusive e funzionalità di straordinaria fattura.

PS5 in sconto su Amazon, prezzo bomba!

Come detto poche righe più su, acquistare una PlayStation 5 vi permetterà di entrare a far parte di una community che gode di tantissimi vantaggi e benefits. Il parco esclusive di casa Sony vanta titoli del calibro di: God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man e tanti altri ancora che vi terranno compagnia e vi intratterranno nelle vostre sessioni di gaming più lunghe. Inoltre questa nuova console garantisce un supporto fino all'8K e ai 60 FPS, il tutto condito da caricamenti fulminei (direte addio ai tanti minuti per avviare i giochi) e da un design molto d'impatto.

Inoltre ad aggiungere ulteriore pepe vi è la presenza del controller più interessante di questa nuova generazione. Il DualSense presenta il feedback aptico e i grilletti adattivi che vi permetteranno di immergervi ancora di più nelle vostre avventure preferite. Si tratta di un'offerta molto interessante considerando soprattutto che, solo ormai da una manciata di mesi, la disponibilità delle console in tutto il mondo è aumentata, risolvendo così il problema di reperibilità che si ha avuto al momento dell'uscita che è avvenuta nell'ormai lontano novembre 2020.

PS5 è dunque disponibile a 449,00 euro su Amazon, ben 100 euro di risparmio per un ottimo 18% di sconto. Approfittatene e... buon gaming!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.