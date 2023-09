PS5 + EA Sports FC 24: OFFERTA CLAMOROSA sul bundle

Siamo a pochi giorni di distanza dall'uscita di EA Sports FC 24, il titolo di calcio e sportivo più atteso dell'anno. Si tratta del nuovo capitolo di "FIFA" anche se, da quest'anno, il titolo non presenterà più il nome dell'associazione calcistica mondiale. Cambia poco però, la qualità del gioco è sempre la stessa, garantita da Electronic Arts. L'offerta di oggi di Amazon riguarda un bundle con cui potrete acquistare PS5 + FC 24 a 499,99€. Si tratta di un'offerta davvero clamorosa.

Il bundle dei sogni: PS5 + FC 24!

Questo bundle, dunque, include EA Sports FC 24 e una console PlayStation 5. All'interno del titolo targato EA potrete giocare tutte le modalità classiche: partite veloci, modalità allenatore e, soprattutto, Ultimate Team, in cui potrete creare la vostra squadra dei sogni coinvolgendo, da quest'anno, anche le calciatrici più forti del pianeta come Alexia Putellas e Kerr che, al fianco di Mbappé e Haaland, vi porteranno alla gloria a suon di goal.

Tutto questo su PS5, la console per eccellenza del mondo Sony, con tutte le sue funzionalità: caricamenti fulminei, supporto a 4K e 60 FPS, un parco esclusive di straordinario livello e la presenza del DualSense con il suo feedback aptico e i suoi grilletti adattivi. Insomma, si tratta di un'opportunità davvero molto interessante, proposta ad un prezzo decisamente competitivo e vantaggioso se si considera l'esistenza stessa del bundle e la qualità degli elementi inseriti al suo interno: come si suol dire, due piccioni con una fava! Non perdete questa grande occasione di portarvi a casa PS5 + EA Sports FC 24.

Ribadiamo, dunque, quella che è la proposta. Amazon mette a disposizione dell'utenza un bundle contente PS5 e una copia di EA Sports FC 24, il nuovo attesissimo gioco di calcio, il tutto ad un prezzo finale pari a 499,99€.

