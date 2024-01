PS5: diventa l'ATTORE PRINCIPALE con questa CAMERA HD (Amazon)

La camera HD ufficiale di Sony PlayStation 5 è tra le offerte più interessanti del giorno in casa Amazon, dove si può acquistare a 56,94 euro invece di 69,99 euro (prezzo consigliato), grazie al 19% di sconto.

Inoltre l'articolo è idoneo all'iscrizione Prime, quindi tutti gli abbonati possono riceverlo gratis senza pagare nulla per le spese di spedizione.

Questo accessorio consente a tutti i giocatori di riprendersi quando giocano, sfruttando una acquisizione nitidissima Full HD. Se pensi o sai di avere talento, è il momento di mostrarlo anche agli altri.

Camera HD ufficiale PS5 in sconto del 19% su Amazon

Quando apri YouTube e vedi gli youtuber più famosi ottenere milioni di visualizzazioni vorresti arrivare al loro livello? Il primo passo è quello di dotarsi di uno strumento professionale in grado di registrare video pazzeschi, come la camera HD ufficiale di PlayStation 5.

Oggi è in offerta su Amazon a un prezzo irrisorio, meno di 60 euro. E con oltre 100 acquisti soltanto nell'ultimo mese, è il prodotto più venduto nella sua categoria.

Cosa aspetti dunque?

La telecamera in alta definizione ufficiale per la console PlayStation 5 è in offerta a soli 56,94 euro sul sito amazon.it. In qualità di utente Prime, puoi inoltre beneficiare delle spese di spedizione gratis.

