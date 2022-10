PS5 disponibile su eBay con FIFA 23: puoi comprarla SUBITO

Grande occasione su eBay per acquistare la potentissima PlayStation 5. Il bundle ufficiale PS5 + FIFA 23 è disponibile infatti per l'acquisto immediato ad un prezzo di 759 euro. Si tratta purtroppo di un prezzo più alto rispetto a quello di listino a causa della carenza globale della console, ma se sei disposto a spendere qualcosa di più puoi farti questo regalo.

La console è venduta da "megastore-italy", uno dei venditori più conosciuti su eBay che vanta oltre 207.000 feedback tutti positivi al 100%. Hai la spedizione gratuita e soprattutto immediata con corriere espresso, questo significa che puoi riceverla a casa nel giro di 2-3 giorni!

PS5 con FIFA 23 disponibile adesso: coglierai l'occasione?

Il bundle protagonista di questo articolo è quello ufficiale che include una PlayStation 5 Standard con lettore disco blu-ray, una copia digitale di FIFA 23, l'ultimo gioco di calcio di EA Sports, un controller DualSense, un cavo HDMI e uno di alimentazione.

Il prezzo leggermente più alto rispetto a quello di listino è dovuto, come detto, alla carenza globale di disponibilità della macchina, che si fa ancora difficoltà a trovare nei negozi fisici e online a quasi due anni di distanza dal lancio.

La certezza è che in questo caso è immediatamente disponibile, hai la spedizione gratuita e se hai disponibilità per spendere un po' di più potrai avere la tua PS5 con FIFA 23 già entro un paio di giorni. Il tuo acquisto sarà sempre protetto e garantito da eBay: avrai un mese per ricevere il tuo rimborso in caso di qualsiasi problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.